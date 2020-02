Últim dia de primavera avançada

La primavera avançada és molt evident aquest matí, ni al centre de Barcelona ni al Tibidabo s'ha baixat dels 15 graus aquesta nit, un fet molt estrany per ser principis de febrer. La temperatura mínima més alta que s'ha registrat en un mes de febrer a l'Observatori Fabra del Tibidabo són els 13,8 graus del 28 de febrer del 1960. Segons com acabi el dia la temperatura mínima d'avui al Fabra podria ser un rècord, cosa que seria molt destacable tenint en compte que som a principis de mes. Estacions automàtiques com les de Badalona, Portbou, Mont-roig del Camp o Riudecanyes tampoc han baixat dels 15 graus aquesta nit.

Ahir es va arribar a 25,3 graus a l'Observatori de l'Ebre. Poques vegades s'havia arribat a aquesta temperatura tan aviat de l'any en aquest mític observatori de Roquetes. Els dos únics anys en què els 25 graus van arribar més d'hora són el 2016, llavors el 8 de gener hi va haver 25,7 graus, i el 2007, en què es van produir el 19 de gener.

Avui farà tanta o més calor que ahir. Al migdia es repetiran les temperatures generalitzades de més de 20 graus, i algunes màximes fregaran o arribaran puntualment als 25. Calor de primavera a principis de febrer. El dia serà assolellat o amb núvols escassos.

Demà començarà a canviar el temps. Aquest dimarts la tramuntana i el mestral bufaran amb ratxes fortes a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, ventades que en algun cas podrien arribar als 100 km/h. Les ventades no duraran més enllà de dimecres al migdia, però serviran per fer entrar una massa d'aire molt més fred.

651x366 Cops de vent màxims previstos per dimarts al migdia Cops de vent màxims previstos per dimarts al migdia

Entre avui i dimecres la temperatura baixarà més de 5 graus en general, i la baixada serà de fins a 10 en alguns casos. Tornarem a un fred normal per ser principis de febrer, que serà el que marcarà bona part de la setmana. No hi ha indicis de cap fredorada important ni a mitjà ni a llarg termini, el canvi de temps només normalitzarà l'ambient.

Aquesta setmana hi ha escasses opcions de pluja en general. Demà es podrien escapar algunes nevades febles al vessant nord del Pirineu, però tampoc a la serralada s'hi esperen precipitacions destacables els pròxims set dies. Demà apareixeran núvols prims, i entre dimecres i dijous el cel podria ser una mica més variable a l'est, però en general aquesta setmana farà molt de sol. L'entrada del mestral també farà disminuir les boires.