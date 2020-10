El pròxim canvi de temps tornarà a caure en cap de setmana

La setmana ha començat amb un fred destacable: avui les mínimes han tornat a baixar per sota dels 10 graus a la majoria de comarques. Al Pont de Suert la temperatura ha baixat fins als 0 graus de matinada i a Puigcerdà fins a 1 grau. A l'aeroport del Prat amb la d'avui ja són deu les nits en què s'ha baixat de 15 graus des de l'estiu. Cal anar fins al 2008 per trobar una arrencada de la tardor amb tants dies freds a l'aeroport.

Avui encara serà un dia bastant fred també al migdia. En moltes comarques de la costa i del prelitoral la temperatura es quedarà més curta que ahir, i moltes màximes no passaran dels 20 graus. El temps més insegur aquest dilluns se situarà en comarques de Girona. Al matí no és descartable algun ruixat aïllat entre la Selva i el Baix Empordà, però els xàfecs més probables apareixeran a partir del migdia en qualsevol punt de l'Empordà, i en punts de la Garrotxa, el Gironès i el Pla de l'Estany. Ruixats poc abundants en general. En moltes comarques centrals i del sud avui el sol predominarà clarament.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

La tardor sembla disposada a mantenir-se molt dinàmica pel que fa al temps. Aquesta setmana viurem una pujada clara de la temperatura a mesura que passin els dies. El canvi serà clar a partir de dimecres, i entre dijous i divendres el termòmetre tornarà a superar els 25 graus al migdia en molts casos. Tampoc aquesta vegada la sensació d'estiuet s'instal·larà: el cap de setmana es dibuixa ja amb força certesa un nou canvi de temps que farà baixar clarament la temperatura. Per tercer cap de setmana consecutiu una entrada d'aire fred farà que el termòmetre caigui en picat entre els valors de dijous i els de diumenge. La magnitud del fred del cap de setmana que ve s'entreveu bastant similar a la dels dos últims canvis de temps.

Tot i que òbviament encara hi ha moltes incerteses sobre aquest nou gir del temps que arribarà el cap de setmana, és bastant possible que sigui una situació amb més pluja i menys vent que les anteriors. Entre dissabte i diumenge els models de previsió dibuixen a hores d'ara una tongada de precipitacions força extensa, especialment en comarques de Girona i de Barcelona. Encara és aviat per saber si serien pluges de poques hores o no. També és probable que hi hagi noves emblanquinades al Pirineu en cotes mitjanes i altes.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

Aquest serà el canvi de temps més important de la setmana. Els dies vinents passaran sistemes frontals que faran que el sol i els núvols es combinin, però en general no tornarà a ploure fins dissabte. Demà els núvols augmentaran a la tarda. Dimecres serà un dia força enterbolit, però probablement amb núvols prims que no impediran que també hi hagi estones de sol. Dijous i divendres segurament també seran dies mig ennuvolats però sense pluja.

Avui encara bufarà vent de mestral en comarques del sud de Catalunya, però perdrà molta força respecte al cap de setmana. En general aquesta setmana farà poc vent. El canvi de temps de dissabte revifarà la tramuntana, però no sembla probable que el vent sigui tan protagonista com en els dos últims caps de setmana.