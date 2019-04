Tot el que sabem del temps de Setmana Santa

Per a alguns aquest divendres suposa el tret de sortida a unes vacances que duraran fins al Dilluns de Pasqua. Si bé, com explicàvem ahir, no podem saber amb precisió el temps que farà d'aquí set dies, sí que podem donar un cop d'ull general a quins són els escenaris més probables.

El cap de setmana el temps serà tranquil, els ruixats –que ja han anat minvant amb el pas dels dies– tendiran a desaparèixer entre avui i dilluns. Aquesta tarda o demà a la tarda es podria escapar alguna gotellada en comarques com el Ripollès o la Garrotxa, però seran en tot cas fenòmens molt aïllats.

Avui i demà farà més sol que diumenge, l'últim dia del cap de setmana s'entreveu més variable i mig ennuvolat, sobretot a la costa i al prelitoral, però també en algunes comarques interiors i de muntanya. També dilluns serà un dia molt variable i mig tapat.

Entre dilluns al vespre i dimarts al matí hi haurà una tongada de ruixats, que els últims mapes del temps han anat deixant cada cop més clar que sobretot afectarà el Pirineu i Prepirineu. La nit de dilluns a dimarts també hi haurà xàfecs puntuals en altres comarques, però molts cauran de nit i seran poc abundants. Dimarts hi haurà estones de cel mig ennuvolat i a la tarda segurament es repetiran alguns xàfecs al Pirineu i Prepirineu, però no seran ruixats i tempestes tan extensos com els que hem tingut aquesta setmana.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dilluns Acumulacions de precipitació previstes per dilluns

Com més avancem més borrós es fa el pronòstic, però a hores d'ara ja es pot dir que els quatre dies festius de Setmana Santa no seran anticiclònics i sense ruixats enlloc. Encara és aviat per saber quins dies hi haurà més risc de xàfecs curts i quins dies gairebé no plourà enlloc, però l'escenari més probable és el d'un temps variable, amb moltes clarianes però també com a mínim amb alguns ruixats de poca estona en punts de muntanya. Caldrà seguir-ho.

Res fa pensar en grans canvis de masses d'aire els pròxims deu dies. No tindrem una Setmana Santa de màniga curta ni tampoc un retorn a l'hivern. Entre diumenge i dimarts la temperatura baixarà un parell de graus en moltes comarques, sobretot a la costa i al prelitoral, però bona part dels dies de Setmana Santa tindran un ambient molt similar al d'ahir o al d'avui.