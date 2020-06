Els ruixats intermitents continuaran fins divendres

Aquest dimarts ha començat amb pluges intermitents en moltes comarques: els xàfecs ja han deixat precipitacions destacables en algunes comarques de Ponent. D'entre les pluges més abundants fins a dos quarts de nou del matí destaquen (en l/ m²):

Aitona, 19

Seròs, 14

L'Espluga de Francolí, 12

Les Borges Blanques, 12

Piera, 12

Lleida, 8

Ulldemolins, 7

Tàrrega, 6

Cervera, 5

Barcelona, 3

Les pluges més extenses descarregaran aquest matí i al migdia. Les més abundants afectaran el Pirineu, el Prepirineu, altres comarques de l'extrem nord de Catalunya i zones al voltant dels Ports, però no són descartables xàfecs intensos també en altres indrets. A la tarda seguiran apareixent ruixats en moltes comarques de Girona i de Barcelona, al Pirineu i a la Catalunya Central, en aquest cas fins i tot acompanyats de tempesta.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Avui el dia ha començat amb més xafogor que ahir. En alguns punts de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona el termòmetre no ha baixat dels 20 graus durant la nit. Aquest migdia la temperatura serà més baixa que ahir: les màximes es quedaran entre 2 i 5 graus per sota dels valors d'aquest dilluns, una baixada que es notarà especialment al nord de Catalunya. Les dues pròximes nits seran les més fresques de la setmana, però demà al migdia la temperatura ja es començarà a recuperar en moltes comarques interiors i de muntanya.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

La calor no revifarà clarament fins al cap de setmana. A partir de dissabte la temperatura tornarà a saltar per sobre dels 30 graus en diverses comarques i tornarem a la sensació d'estiu que ja vam tenir al voltant del 20 de maig. Entre avui i diumenge el termòmetre pujarà més de 10 graus en moltes comarques interiors. No arribarem a Sant Joan amb calor forta, però sí que amb temperatures ja clarament d'estiu.

Els ruixats continuaran els pròxims dies. Demà sobretot n'hi haurà a la tarda al Pirineu, en comarques de Girona o fins i tot en àmbits com el Vallès i el Maresme. En general aquest dimecres farà més sol que avui. Dijous serà un dia molt insegur: al matí els ruixats seran més probables en comarques pròximes a la costa i a la tarda en sectors interiors. Dijous, poc o molt, acabarà plovent en molts indrets. Divendres encara hi haurà tempestes, en aquest més concentrades a Ponent i en comarques centrals.

Tot fa pensar que, sí bé dissabte encara podrien aparèixer algunes tempestes de tarda més puntuals, a partir de diumenge entrarem en una fase de temps més estable que es podria allargar com a mínim fins a Sant Joan. No és probable que de cara a la revetlla el temps continuï sent encara inestable i amb tempestes freqüents.