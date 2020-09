La tardor arriba de sobte: entre 5 i 10 graus menys, ventades i neu

Som a tocar d'un canvi de temps que obrirà de bat a bat les portes a la tardor. Avui encara serà un dia bastant estiuenc, la sensació tèrmica s'enfilarà fins als 30 graus al migdia, tot i que les temperatures màximes baixaran una mica respecte a les d'ahir. Al migdia també bufarà vent de garbí moderat a la costa central i al sud de la Costa Brava. El dia estarà més enterbolit però gairebé no plourà enlloc, només s'escaparan ruixats puntuals a la tarda al Pirineu i a les Terres de l'Ebre.

Demà el canvi de temps serà radical. A mesura que avanci el dia la sensació tèrmica anirà baixant. Entre demà i dissabte la temperatura baixarà de 5 a 10 graus en general, un canvi que anirà acompanyat de fortes ventades en molts casos. Aquest divendres nevarà amb ganes en molts punts de la serralada pirinenca, on la cota de neu baixarà fins als 1.300 metres en alguns moments. Al vessant nord els gruixos acumulats podrien arribar a superar els 30 centímetres per sobre dels 2.000 metres. A la Vall d'Aran, al nord del Pallars i a Andorra dissabte encara hi seguirà nevant, amb una cota de neu que podria arribar a baixar fins poc per sobre dels 1.000 metres.

Demà al migdia i a primera hora de la tarda també caldrà estar atents a la possibilitat de tempestes curtes però fortes en algunes comarques de Girona, sobretot en àmbits com l'Empordà, la Selva i el Gironès, on podrien aparèixer tempestes curtes acompanyades de calamarsa. En general demà farà sol i el cap de setmana també començarà amb grans clarianes.

Diumenge el temps continuarà sent rúfol al nord del Pirineu, i els intervals de núvols també augmentaran a la resta. A la tarda el temps serà insegur en sectors del Montseny, punts de la Catalunya Central i també al voltant de Barcelona, on es poden presentar tempestes curtes però fortes.

Protecció Civil va activar ahir a la tarda la prealerta del pla Ventcat a la vista de les previsions de fort vent de cara a aquest divendres. El Meteocat té actiu un avís per vent que afecta moltes comarques de l'oest de Catalunya, del Pirineu i també sectors centrals i del sud. Aquest matí l'avís és encara de grau 2 sobre 6, però tot apunta que avui al llarg del matí el grau de perill pujarà a alt en diverses comarques.

Els cops de vent més forts s'entreveuen demà a la tarda en un grup de comarques més ampli del que sol ser habitual en aquestes situacions. Les ratxes de vent de 80 o 90 km/h es podrien produir no només a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a l'Alt Empordà, sinó també a Ponent, en comarques de l'altiplà central i fins i tot en àmbits com el Penedès o l'àrea metropolitana de Barcelona. De forma intermitent el vent es deixarà sentir tot el cap de setmana, i a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, el Pirineu i l'Alt Empordà hi serà insistent fins diumenge.

La setmana que ve la temperatura repuntarà, però ens instal·larem en un ambient més fred que el dels últims dies. Al voltant de dimecres encara podria haver-hi sensació d'estiu en alguns moments, però a llarg termini més aviat sembla que les temperatures no seran tan persistentment d'estiu com ha passat altres anys en aquesta època. Segurament la setmana que ve tornarem a tenir dies de ruixats intermitents, sobretot a partir de dimecres.