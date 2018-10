La temperatura encara repuntarà abans que arribi el fred d'hivern

Hem encetat aquest dimarts amb més fred. En moltes comarques la temperatura ha reculat entre 2 i 4 graus respecte a ahir a primera hora. Al Pirineu la temperatura ha baixat per sota dels 5 ºC en molts casos, a l'interior per sota dels 10 ºC, i a la costa per sota dels 15 ºC. A Das la temperatura ha baixat fins a -1,6 ºC, la glaçada més marcada a la Cerdanya des del mes de maig. Ha sigut un dels matins més freds de la tardor fins ara, que deixarà pas a un migdia no gaire diferent al d'ahir. Avui el vent només es deixarà sentir a l'Alt Empordà, però en general la temperatura pujarà poc per sobre dels 20 ºC allà on hi arribi. Ambient de tardor, malgrat el sol.

Avui farà sol arreu un cop desfets els bancs de boira i núvols baixos que aquest matí han tornat a ser extensos a la Catalunya Central. Els dies vinents no hi haurà grans canvis, a l'espera que divendres comencin a augmentar els núvols.

Des d'ahir ja estem parlant del fred que arriba, però a curt termini la temperatura encara revifarà. Demà serà un dia més càlid que avui, sobretot a les comarques de Girona, on algunes màximes arribaran a disparar-se per sobre dels 25 ºC altra vegada. En general, a prop de mar es notarà molt més aquesta pujada de la temperatura que a Ponent.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la demà

El gran canvi de temps d'aquesta setmana arribarà dissabte. Una tongada de pluges que podria ser força extensa obrirà la porta a una massa d'aire molt més fred que ens portarà per primer cop la sensació d'hivern a partir d'aquest moment i en l'inici de la setmana que ve. Diumenge encara podrien quedar alguns ruixats més dispersos i acompanyats de tempesta, sobretot a la meitat est.

540x306 Probabilitat en tant per cent que dissabte se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dissabte se superin els 5 l/m2

La cota de neu caurà en picat durant el dissabte, aquest cap de setmana nevarà de manera extensa al Pirineu, amb una cota de neu que baixarà dels 1.500 metres i que podria fins i tot baixar dels 1.000, sobretot al nord de la serralada. Encara és aviat per precisar, però tot fa pensar en la primera gran emblanquinada de la tardor al Pirineu.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

El fred tindrà temps d'instal·lar-se la setmana que ve, de manera que encara arribarem a la castanyada amb nits més fredes del que tocaria per ser finals d'octubre. Aquest any ningú es queixarà d'haver-se de menjar les castanyes amb màniga curta.