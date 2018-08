Les tempestes de tarda aniran a més com més avanci la setmana

Aquest matí s'han passejat alguns núvols dispersos per la costa i el prelitoral, però en general avui tornarà a ser una jornada de sol. A la tarda creixeran més nuvolades que ahir, i avui cal esperar alguns ruixats més que aquest dilluns, sobretot al voltant de comarques com el Ripollès i el Berguedà.

540x306 Temperatura màxima prevista per a aquest dimarts Temperatura màxima prevista per a aquest dimarts

Aquest migdia la calor serà tan intensa com ahir, amb màximes de fins a 35º en algunes comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre, i valors per sobre dels 30º fins i tot a la costa. Calor de ple estiu que no s'acabarà fins divendres. Demà i dijous la temperatura serà similar, però divendres un canvi de temps obrirà la porta a un cap de setmana molt més fresc. Dissabte i diumenge la temperatura baixarà entre 4 i 8 graus en general.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Els dies vinents les tempestes de tarda aniran a més, sobretot al Pirineu i Prepirineu, però també en punts de la Catalunya Central i de manera més aïllada al prelitoral. Dijous els ruixats apareixeran de manera extensa a la meitat nord de Catalunya, fins i tot amb alguna tempesta forta al Pirineu.

Divendres serà el dia de la setmana en què hi haurà més aiguats, sobretot al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central i també en diverses comarques de Girona i Barcelona, fins i tot a prop de mar. Dissabte i diumenge el temps anirà millorant, però encara és probable que descarreguin alguns xàfecs dispersos en comarques de l'est, sobretot dissabte. La setmana que ve la temperatura anirà remuntant, però és probable que el termòmetre no recuperi els valors de ple estiu dels últims dies.