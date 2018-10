El temporal acumula fins a 250 l/m2 al Maestrat i encara seguirà avui

Nit de pluges molt abundants al sud de Catalunya i al nord del País Valencià. Entre les acumulacions més importants a Catalunya destaquen els 147 l/m2 acumulats a Roquetes, dins l'àmbit del Parc Natural dels Ports. Al nord del País Valencià els aiguats encara han estat més abundants. Destaquen sobretot els prop de 250 l/m2 que s'han recollit a Benicarló, segons dades d'una estació particular associada a la xarxa Meteoclimatic. Són diversos els indrets en què s'han superat els 150 l/m2 a les comarques de Castelló.

A Catalunya les pluges més abundants fins a les 8.00 h són (en l/m2):

Roquetes, PN dels Ports, 146

Ulldecona, 96

Horta de Sant Joan, 73

Amposta, 62

L'Aldea, 61

Batea, 54

Mont-roig del Camp, 51

Falset, 50

Constantí, 45

Tarragona, 33

Al Montsià s'han anul·lat cinc rutes escolars de manera preventiva, tres d'educació especial cap a Amposta i dues cap a Ulldecona, de primària i secundària. La carretera N-340 està tallada a l'altura d'Alcalà de Xivert, i els vehicles són desviats cap a l'AP-7.



Els bombers han hagut de rescatar aquesta nit dues persones grans que estaven aïllades a casa seva a Moncofa, a la Plana Baixa. A Borriana 36 veïns del barri de Sant Gregori han hagut de passar la nit al poliesportiu municipal a causa de les inundacions que hi ha hagut a casa seva.

A les Balears les pluges també hi han tornat a caure amb molta força. A Lluc, al terme d'Escorca, s'han acumulat 122 l/m2, i a la Colònia de Sant Pere, a Artà, 83. Les pluges més fortes i les conseqüències més importants dels aiguats aquest cop se centren al nord de l'illa.

La pluja desborda el torrent d'Erbossar i obliga a tallar tres carreteres de Pollença

Aquest matí les pluges se centren sobretot a la meitat sud de Catalunya, però el més probable és que amb el pas de les hores tornin a afectar sobretot punts de les Terres de l'Ebre i del nord del País Valencià. Avui les precipitacions més continuades i abundants continuaran centrades en aquest sector, on encara es podrien produir noves pluges que acumulin 30 o 40 l/m2 més a les quantitats que ja han caigut.

Aquest mapa representa la precipitació que està previst que caigui encara, comptant a partir de les 8.00 h d'avui, segons el model GFS. Altres models fins i tot apunten a pluges més abundants al voltant dels Ports.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes entre avui a les 8 del matí fins diumenge Acumulacions de precipitació previstes entre avui a les 8 del matí fins diumenge

Vaya tela cómo está mi pueblo natal, Benicarló (Castellón) más de 240 litros por M2 en las últimas horas pic.twitter.com/MBioAvJAmR — ʀᴜʙᴇɴ ᴄᴏʟᴏᴍᴇʀ💯 (@RubenColomer) October 19, 2018

Noche larga para todos los efectivos de #BomberosCPBC @dipcas que no han parado ni un solo minuto trabajando en servicios relacionados con #temporalLluvias . Esta madrugada lo peor se ha vivido en la zona de Alcossebre donde varias urbanizaciones han resultado inundadas. pic.twitter.com/RIHHfjrVE2 — CPBC (@SIAB_Castellon) 19 d’octubre de 2018

Actualizamos el listado con el dato de Almenara, que finalmente ha recogido 189.4 l/m2 hasta las 7 de la mañana en el pluviómetro oficial hellmann. pic.twitter.com/D9wK3XzYD8 — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 19 d’octubre de 2018

A Catalunya les pluges més abundants continuaran descarregant a les comarques del sud, especialment a les Terres de l'Ebre, però també durant el matí en altres comarques de Tarragona. A la resta també hi haurà alguns xàfecs molt més dispersos, i no es pot descartar que el paraigua faci falta en qualsevol punt en algun moment o altre del dia.

De nit i matinada encara podria ploure amb ganes a les Terres de l'Ebre, però amb el pas de les hores aquest dissabte el temps anirà millorant. A bona part de Catalunya serà un dia amb més sol que núvols, tot i que a la tarda hi haurà alguns xàfecs sobtats al Pirineu, al Prepirineu i fins i tot en altres comarques interiors, uns ruixats que podrien anar acompanyats de tempesta.

Diumenge farà sol i només hi haurà algunes boires matinals. A partir d'aquest moment entrarem en un període de temps més tranquil, amb dies de sol i boires matinals. Això durarà com a mínim tota la primera part de la setmana que ve, i potser fins i tot més enllà.

540x306 Diferència preivsta entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència preivsta entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Avui el vent de gregal continuarà bufant amb ganes, però demà tendirà a desaparèixer. Aquest divendres tornarà a ser un dia bastant de tardor, però el cap de setmana només farà fred a primera hora. Al migdia la temperatura superarà fàcilment els 20º, i fins i tot arribarà puntualment als 25º en alguns indrets de Ponent o del prelitoral.

La setmana que ve no hi haurà grans canvis. El fet que el temps sigui més tranquil farà que de nit i i a primera hora faci cada cop més fred, però en canvi els migdies seran càlids. Res fa pensar que el fred hagi d'arribar de forma més clara com a mínim fins a final de mes.