La tramuntana bufarà amb força al nord del territori

Els aiguats d'aquesta nit passada han donat pas a una matinada fresca al conjunt del territori. Respecte a ahir al matí, la temperatura ha baixat entre 4 i 9 graus, en general. Aquests són alguns dels valors de mínima d'avui:

-7 ºC a Certascan (2.400 m)

3 ºC a Puigcerdà

6 ºC a Tremp

7 ºC a Alcarràs

8 ºC a Cervera

9 ºC a Girona

10 ºC a Granollers

12 ºC a Torredembarra

15 ºC a Amposta

La jornada d'avui serà molt més tranquil·la. Els núvols baixos i els bancs de boira de punts de l'interior s'aniran trencant i en conjunt dominarà l'ambient assolellat, tot i que a la tarda apareixeran alguns núvols a les comarques de la meitat est. Ara bé, a la Val d'Aran el cel estarà mig ennuvolat durant el matí, mentre que a partir de mitja tarda augmentarà la nuvolositat. A partir de llavors es reactivaran les precipitacions en aquest sector i també arribaran al nord de l'Alta Ribagorça, del Pallars Sobirà, d'Andorra, de la Cerdanya i del Ripollès, amb neu per sobre dels 1.300 metres.

La tramuntana i el mestral bufaran amb força als dos extrems del país, sobretot a l'Empordà i als cims del Pirineu. En aquestes zones hi haurà cops de més de 90 km/h al llarg del dia, tal com ho adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya amb l'avís vigent per vent. Fins a les vuit del matí s'ha registrat una ràfega màxima de 124 km/h a Portbou, de 83 km/h a la Tosa d'Alp (2.478 m) i de 72 km/h a Roses. A banda, la mar estarà alterada a la costa Brava, amb onades de més de dos metres i mig.

La temperatura màxima serà clarament més baixa arreu. Ja no es repetiran els valors de 27 o 28 ºC que hi va haver ahir a les Terres de l'Ebre. Avui, voltarà entre 8 i 13 ºC al Pirineu, entre 18 i 23 ºC al litoral i prelitoral central i sud i a Ponent i entre 14 i 19 ºC a la resta del territori.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Demà la situació es mantindrà semblant, amb sol a la majoria de comarques, tret del vessant nord del Pirineu, on hi haurà intervals de núvols i alguns ruixats de neu fins al migdia. La tramuntana encara bufarà amb cops forts al nord del territori, sobretot a les cotes altes del Pirineu.

La temperatura mínima baixarà arreu. Això farà que la matinada sigui freda al conjunt del territori, amb valors per sota dels 5 ºC a bona part del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya Central. En canvi, la màxima serà semblant o fins i tot una mica més alta que no pas avui.

Dimarts de matinada creuarà la cua d'un front poc actiu que portarà més núvols i ruixats febles de matinada al Pirineu. A banda, a la tarda creixeran nuvolades i hi haurà alguns xàfecs a punts del nord-est.

El proper canvi de temps important arribarà la matinada de dimecres. Altra vegada no afectarà tot el territori de la mateixa manera. Les comarques que rebran més pluja seran les de Girona i de l'est de Barcelona, mentre que a Ponent i al sud difícilment plourà. Amb tot, l'ambient continuarà sent fresc.