Demà la neu tornarà a aparèixer fins i tot per sota dels 600 metres

Avui, que és el primer dia amb l'horari d'estiu, tindrem una jornada força primaveral. Tot i la fresca de primeres hores del matí, al migdia hi haurà valors de 17 a 22 ºC a bona part del territori. Tan sols a l'Altiplà Central i al Pirineu el termòmetre quedarà una mica més frenat.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Al llarg de la tarda els núvols aniran en augment a la meitat nord i, fins i tot, hi haurà alguns ruixats a l'interior de les comarques de Girona, al Prepirineu i al vessant nord del Pirineu, principalment. La cota de neu, que en un inici se situarà entorn els 1.700 metres, baixarà fins als 1.100 metres l'Aran i els 1.500 metres a la resta.

La tramuntana, i en menor mesura el mestral, han estat bufant amb ganes durant les darreres hores al nord del Cap de Creus i al sud del Camp de Tarragona. S'ha registrat un cop màxim de 94 km/h a Portbou, 56 km/h a Llançà i 53 km/h a l'Albiol, com a valors més destacables. Encara bufarà amb ratxes fortes en aquestes dues zones fins a primeres hores de la tarda.

Al llarg de la propera nit creuarà un front i, darrere seu, arribarà una massa d'aire fred que farà baixar notablement la temperatura. En algunes zones del Pirineu i del sector central del país la temperatura que hi hagi aquesta mitjanit serà la més alta de tot el dia. De fet, a migdia l'ambient serà d'hivern a la majoria de comarques.

De matinada, els ruixats guanyaran terreny al Pirineu, a punts del Prepirineu, al sud de la costa Central i a l'est del Camp de Tarragona. Al llarg del matí podran estendre's per la Catalunya Central. Fins i tot, de manera més dispersa, arribaran a la resta de les comarques de Barcelona i de l'interior de Girona. La cota de neu baixarà ràpidament fins a situar-se entorn els 600 o 700 metres a l'interior a partir de migdia. Durant la tarda, tot i que els ruixats es faran més dispersos, en podrien arribar a les comarques de l'oest, tant a Ponent com a les Terres de l'Ebre. El gruix de neu acumulat fora del Pirineu i de les zones més elevades de la resta del territori, serà inferior als 5 cm.

651x366 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

A la nit, les precipitacions quedaran concentrades a l'extrem sud. Caldrà estar pendents de la cota de neu, ja que a l'interior de les Terres de l'Ebre voltarà els 400 o 500 metres, tan sols. Dimarts al matí, els ruixats més importants afectaran les comarques del sud, però amb una cota de neu que anirà pujant fins als 1.400 metres. A la resta hi haurà algunes precipitacions febles i disperses. Durant la tarda, les pluges guanyaran extensió pel litoral i acabaran arribant a la majoria de comarques, a l'espera d'una tongada de pluges que entre dimecres i dijous podria ser força general i abundant.