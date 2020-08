Últim dia d'agost amb sol i amb poca calor

L'última matinada d'agost ha sigut fresca o freda arreu. La temperatura mínima ha sigut una mica més baixa que la d'ahir a la majoria de comarques, i s'han tornat a repetir glaçades a les cotes altes del Pirineu. Destaquen, per exemple:

18 ºC a Barcelona

16 ºC a Tarragona

12 ºC a Gandesa

11 ºC a Lleida

10 ºC a Girona

9 ºC a Solsona

8 ºC a Viella

6 ºC a Montesquiu

4 ºC a Puigcerdà

Avui s'espera una jornada molt tranquil·la, res a veure amb ahir, en què hi va haver alguns aiguats locals. Els bancs de boira que a primeres hores hi havia en planes i fondalades interiors es dissiparan ràpidament. En conjunt, dominarà l'ambient assolellat arreu, només amb alguns núvols de tarda al Pirineu, al Prepirineu i al sud de la Costa Brava que no deixaran pluja.

Durant les últimes hores la tramuntana i el mestral han bufat amb algunes ratxes fortes al nord de l'Alt Empordà, al sud del Camp de Tarragona i a punts de les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquest matí perdran força i, a partir del migdia, desapareixeran.

La temperatura màxima serà una mica més alta, en conjunt. Se situarà entre 18 i 23 ºC al Pirineu i entre 22 i 27 ºC a la resta, tot i que al pla de Lleida i a l'interior de la vall de l'Ebre es fregaran els 28 o 29 ºC.

Demà creuarà un front poc actiu que, bàsicament, portarà un augment dels núvols al llarg del dia. El cel quedarà mig ennuvolat i, a la tarda, pot arribar a caure algun ruixat aïllat i de curta durada al sud de la Costa Brava i al nord de la costa central.

651x366 Probabilitat que demà s'acumulin més de 0,5 l/m² de precipitació / Model GFS - ARAméteo Probabilitat que demà s'acumulin més de 0,5 l/m² de precipitació / Model GFS - ARAméteo

La temperatura mínima serà entre 1 i 3 graus més alta arreu, tot i que a primeres hores l'ambient continuarà sent fresc. Per la seva banda, la màxima serà semblant o una mica més alta.

Un cop hagi acabat de travessar el front, ja durant la nit i la matinada, creixeran nuvolades entre el cap de Salou i la Selva i fins i tot hi haurà alguns xàfecs. Unes precipitacions que al llarg de dimecres es podrien mantenir, de manera dispersa i intermitent, en punts del litoral i prelitoral central i sud de la Costa Brava.

A partir de dijous el temps millorarà i s'imposarà el sol. Amb el pas dels dies, la temperatura anirà pujant. Ara bé, difícilment es recuperaran els valors de la setmana passada.