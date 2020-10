Una tongada de ruixats reobrirà la porta al fred en l'inici del cap de setmana

L'augment dels núvols i els canvis de vent han fet que aquest dimecres hagi començat amb temperatures molt més altes que ahir. A Tortosa, per exemple, ahir a primera hora el termòmetre marcava 10 graus i avui al punt de l'alba n'hi havia 21. En altres punts de la Costa Daurada i de Ponent hi ha hagut casos similars.

Aquest migdia l'ambient serà suau, a Ponent i a les Terres de l'Ebre fins i tot farà més calor que ahir, però al tram central de la costa cal tenir en compte que el gir del vent farà augmentar els núvols i frenarà el termòmetre. Entre el Penedès i el Maresme avui les màximes seran un o dos graus més baixes que ahir i a la tarda farà una mica més de fresca.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui serà un dia més enterbolit i mig ennuvolat, especialment a la costa i al prelitoral on a la tarda el cel arribarà a quedar tapat a última hora. Avui les opcions de pluja són escasses, però de matinada i demà al matí cal tenir en compte la possibilitat d'algunes pluges minses al tram central de la costa i del prelitioral.

Divendres el temps serà cada cop més insegur. Al matí es podrien repetir alguns ruixats poc abundants a la costa, a la tarda els xàfecs seran més probables en comarques prelitorals o de la Catalunya Central. Divendres a última hora les pluges podrien començar a ser més abundats en algunes comarques centrals.

Dissabte hi haurà una tongada de pluges significativa que afectarà sobretot les comarques de Girona i de Barcelona. Els ruixats podran aparèixer de forma intermitent en qualsevol moment del dia, però a mesura que avanci la jornada augmentarà la possibilitat de xàfecs forts fins i tot acompanyats de tempesta. A la Catalunya Central i en comarques interiors de Girona hi haurà acumulacions de fins a 50 l/m2 en alguns punts. Diumenge s'obriran clarianes i la inestabilitat se centrarà a les Balears, però a la tarda i vespre encara hi haurà possibilitat de ruixats curts però intensos al voltant de Barcelona.

Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

Al Pirineu aquest canvi de temps no hi portarà tanta neu com els dos anteriors, però entre diumenge i dilluns és possible que torni a haver-hi emblanquinades destacables al vessant nord de la serralada, amb una cota de neu que fins i tot podria acostar-se als 1.000 metres. El mestral i la tramuntana es deixaran sentir durant tot el cap de setmana a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, fins i tot amb alguns cops forts. És possible que dilluns el vent continuï.

El canvi de temps obrirà la porta al fred per tercera vegada en aquesta tardor. A partir de diumenge tornarem a tenir temperatures tan baixes com les que ja hem tingut en altres moments d'aquestes últimes setmanes, una baixada d'entre 5 i 10 graus respecte els valors d'avui. A hores d'ara els models apunten que bona part de la setmana que ve podria ser ja bastant freda i amb ambient clarament de tardor, no hi ha indicis de més estiuets com a mínim fins a mitjans d'octubre.