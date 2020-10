Una tongada de tempestes i un nou gir cap a la tardor marcaran el cap de setmana

Aquest dijous ha començat amb temperatures més baixes que ahir en moltes comarques de la meitat oest, però tot i així la temperatura és més alta que a principis de setmana. Aquesta matinada hi ha hagut poques mínimes de menys de 10 graus. Al migdia la sensació tèrmica no canviarà gaire respecte a ahir, a Ponent i al sud les màximes s'acostaran als 30 graus, però en canvi al voltant de Barcelona els núvols mantindran el termòmetre a ratlla.

Avui serà un dia mig tapat a l'est, però a diferència d'ahir avui els núvols seran més abundants al matí que a la tarda. És possible que s'arribin a escapar quatre gotes en comarques al voltant de Barcelona, però en tot cas seran pluges molt minses. Lluny d'aquest sector de la costa central el sol predominarà.

Demà el temps canviarà poc, l'ambient seguirà sent d'estiuet en moltes comarques i molts termòmetres superaran els 25 graus al migdia. Els intervals de núvols més espessos tornaran a situar-se al voltant de la costa i el prelitoral centrals, però no plourà.

Serà dissabte quan arribarà el canvi de temps important d'aquesta setmana. El pas d'un front provocarà una tongada de ruixats i tempestes en moltes comarques de Girona i de Barcelona, especialment. Els ruixats ja apareixeran de matinada i al llarg del matí, però fins al migdia seran pluges més aviat poc abundants, a la tarda i nit la inestabilitat anirà a més i llavors els aiguats podran ser localment forts i acompanyats de tempesta. Les pluges més abundants s'entreveuen a la Catalunya Central, però també en àmbits com el Vallès, la Selva, el Maresme o fins i tot al voltant de Barcelona i de Girona.

651x366 Acumulacions totals de precipitació previstes fins diumenge a la nit Acumulacions totals de precipitació previstes fins diumenge a la nit

Els ruixats i tronades encara es podrien seguir produint fins diumenge al migdia, sobretot a prop de la costa, però a partir de la tarda la inestabilitat anirà de baixa clarament. Diumenge al vespre encara hi podria haver tempestes a la costa central, però al final del cap de setmana la inestabilitat se centrarà sobretot a les Balears. La setmana que ve començarà amb un temps estable i amb pocs núvols. Entre diumenge a la tarda i dilluns al matí tornarà a nevar en punts de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i d'Andorra, amb una cota de neu que per tercer cap de setmana consecutiu podria baixar per sota dels 1.500 metres en alguns moments.

Tot i que dissabte farà calor a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, el canvi de temps obrirà clarament la porta al fred. Diumenge i dilluns la temperatura serà entre 5 i 10 graus més baixa que avui, i la setmana que ve s'entreveu molt de tardor en general, difícilment hi haurà cap més estiuet com a mínim fins al cap de setmana vinent.

A partir de dissabte al vespre la tramuntana i el mestral bufaran amb força, tant diumenge com dilluns hi haurà cops de 60 o 70 km/h en molts indrets de les Terres de l'Ebre i de l'Empordà, però a la majoria de comarques el vent no serà tan protagonista com en els dos caps de setmana anteriors.