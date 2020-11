Una tramuntanada farà tornar el fred durant la segona part de la setmana

L'estancament dels últims dies fa que el fred i la inversió tèrmica es facin presents a primera hora en moltes comarques interiors i prelitorals. Aquesta nit hi ha hagut una temperatura mínima de -3 graus a Das, mentre a Malniu, a la cota 2.200, no s'ha baixat de 8 graus positius. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes d'aquest matí (en ºC):

El Pont de Suert, 0

Les Borges Blanques, 1

Guardiola de Berguedà, 1

Mollerussa, 2

Olot, 2

Girona, 3

La Bisbal d'Empordà, 3

Manresa, 5

Lleida, 5

Granollers, 8

Tortosa, 10

Montserrat, 10

Tarragona, 11

Barcelona (Zoo), 12

Algunes són temperatures ben a prop dels 0 graus, però en general no són les més baixes de la tardor, en diversos moments de l'octubre va arribar a fer una mica més de fred que ara. Aquest migdia es repetiran les temperatures de fins a 20 graus en alguns punts del prelitoral i de l'altiplà central, avui l'ambient canviarà poc respecte ahir. Demà serà el dia més càlid de la setmana, sobretot a prop de la costa on les màximes s'enfilaran un parell o tres de graus més que avui en molts casos. No és descartable que en comarques de Girona s'arribi puntualment fins als 25 graus.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Per contra divendres i el cap de setmana estaran força més marcats pel fred. Una situació de forta tramuntana a l'Empordà obrirà les portes a una baixada de la temperatura que serà d'entre 3 i 5 graus en general, i que es notarà especialment dissabte. Les nits del cap de setmana podrien ser fàcilment les més fredes de la tardor fins ara, tot i que tampoc cal esperar glaçades extenses ni un fred avançat per a l'època.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de diumnge Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de diumnge

El vent bufarà sobretot demà al vespre, moment en què hi haurà ratxes de 70 o 80 km/h en molts punts de l'Empordà, i alguns cops de més de 100 km/h al voltant de Cap de Creus. El mestral també es deixarà sentir a les Terres de l'Ebre i als Ports, però no amb tanta força. El vent anirà perdent força a mesura que avanci el divendres, i de cara al cap de setmana gairebé desapareixerà.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà al vespre Cops de vent màxims previstos per demà al vespre

Pel què fa a l'estat del cel avui el dia ha començat amb molts núvols baixos a les Terres de l'Ebre, aquest dimecres hi haurà estones de cel mig ennuvolat al sud i a la costa central, però no plourà enlloc. Demà el pas d'un front deixarà algunes pluges minses al vessant nord del Pirineu, però en general la segona part de la setmana els núvols seguiran sent escassos. Hi haurà algunes boires matinals en fondalades interiors, però fins a l'inici de la setmana que ve difícilment seran persistents.

Arribaran pluges abans no acabi el novembre? No hi ha indicis clars que això pugui passar. Entre dimecres i dijous de la setmana que ve es podria dibuixar una situació de vent més allevantat que arribi a fer ploure a la costa, però les opcions que ho faci amb una mica de ganes són molt baixes a Catalunya, i en tot cas una mica més destacables a les Balears i al País Valencià.