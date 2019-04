La variabilitat meteorològica serà la protagonista d’aquesta Setmana Santa

Aquest últim dia de la setmana vindrà marcat per un ambient assolellat però tindrem més núvols, sobretot alts i mitjans, que enterboliran el cel. Les marinades es mantindran a l’ordre del dia i faran que les temperatures quedin molt frenades a la meitat est del país i especialment cap a la costa, on tindrem un ambient més fresc i amb menys bonança que aquest dissabte. La majoria de valors costaners quedaran per sota dels 20 ºC.

Temperatures màximes previstes durant la jornada de diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

Diferència de temperatures màximes d'avui respecte ahir dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

El factor més destacable durant la jornada d’avui serà el vent de mestral, que bufarà amb ganes a la meitat oest del país i també a l’interior de les Terres de l’Ebre. Aquest vent arribarà reescalfat cap a aquests sectors i és molt probable que se superin els 25 ºC amb molta facilitat. No seria d’estranyar que algun valor fins i tot s’acostés a la marca dels 30 ºC.

Quin temps farà durant la Setmana Santa?

Com acostuma a ser habitual cada any, aquest període festiu coincideix per dates amb una època de precipitacions més abundants climàticament parlant. Per tant, el temps que farà sempre és notícia durant els dies previs a aquestes dates.

Probabilitat de pluja al llarg de la Setmana Santa a Barcelona / ARA Méteo

Enguany sembla que finalment tindrem una mica de tot. La previsió del temps a més de 4 dies vista és més aviat incerta i la probabilitat que es compleixin els pronòstics es redueix substancialment a mesura que avancen els dies.

Dit això, de moment esperem que els dies més estables siguin aquest diumenge, bona part de la jornada de dilluns, dimecres i dijous, quan podrem gaudir de temperatures més suaus i un temps més assolellat sense precipitacions a pràcticament cap indret del país. Serà a partir de divendres i sobretot durant el cap de setmana vinent quan esperem el pitjor temps d’aquesta Setmana Santa. Una possible situació de vents de llevant ens podria portar un episodi de precipitacions considerables durant aquestes jornades. Tot plegat, faria que les temperatures baixessin notablement.