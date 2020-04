Una forta tempesta ha deixat pedres de la mida de pilotes de beisbol a Texas

A les grans planes dels Estats Units, l'arribada de la primavera és sinònim de tempestes. Per una banda, el vent del sud i del sud-oest hi fa arribar una massa d'aire càlid i molt humit que té l'origen al golf de Mèxic. I, per una altra, el vent de l'oest i del nord-oest i el pas de glopades d'aire fred a nivells més alts fan que les nuvolades hi puguin créixer amb molta força.

Precisament aquest cap de setmana hi està havent aquesta situació tan típica, i alhora perillosa, al centre i al sud del país. Al llarg de les últimes hores hi ha hagut ratxes de vent de prop de 100 km/h fruit de les tempestes.

Ara bé, el fenomen més destacat de tots ha sigut la pedregada que hi ha hagut a Del Rio (Texas), a tocar de la frontera amb Mèxic. En aquesta zona hi han arribat a caure pedres de la mida de pilotes de beisbol, és a dir, d'entre 7 i 10 centímetres de diàmetre. Molts vehicles han quedat abonyegats i amb els vidres trencats.

Baseball to Softball size hail in Del Rio @NWSSanAntonio pic.twitter.com/KMawRy1BFr — Robert Luna (@RLunawx) April 12, 2020

Gigantic #hail stones from Del Rio, #Texas a few hours ago this morning after severe thunderstorms erupted in the area! Here’s a comparison between baseballs! Photo via 📸 https://t.co/OT8C7DZ5ot #extremeweather pic.twitter.com/8hZw6u541c — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) April 12, 2020

“Texas-sized” hailstorm in Del Rio, TX moments ago! At the time, this storm was warned for #hail as large baseballs (2.75 inches). ⚠️⚾️



Video sent in by: Julian Fuentes #weather #stormhour #txwx #wx pic.twitter.com/LrEKyXc8qj — Nash from Nashville (@NashWX) April 12, 2020

Aquesta vegada, el radar que el Servei Meteorològic nord-americà té situat a la zona afectada ha tingut més sort que en una ocasió anterior. Segons apuntava a les xarxes el meteoròleg Roger Edwards, del Centre de Predicció de Tempestes (SPC), el 26 de maig del 2001 una tempesta que va passar per la mateixa zona va causar greus danys al radom, la cúpula esfèrica que cobreix l'antena del radar, i el va deixar inoperatiu. Aquesta vegada ha pogut continuar funcionant.

Supercell E of Del Rio passed over DFX radar in almost identical storm-relative position as the 26 May 2001 “fist punch” supercell that disabled it. So far the current radome has held up much better, radar still operational.



0.5deg base ref 9:42 PM CDT #txwx pic.twitter.com/YkfRO7YyG2 — Roger Edwards (@SkyPixWeather) April 12, 2020

Al llarg d'avui hi ha uns quants avisos activats. El grau de perill que es produeixin tempestes severes és de 4 sobre 5. El Centre de Predicció de Tempestes preveu en més d'un 15% de probabilitat que hi pugui haver tornados, principalment als estats de Louisiana, Mississipí i Alabama, i en més d'un 30% que es puguin repetir pedregades importants, localment de més de 5 cm de diàmetre, a Louisiana, Arkansas, Mississipí i Alabama.