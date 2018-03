El temps de Setmana Santa a Europa i a la Península

Les últimes setmanes el temps ha estat força mogut per bona part d'Europa, i no sembla que ni els canvis de temps ni els canvis de masses d'aire s'hagin d'aturar durant els 10 dies vinents. Repassem com pinta el temps en un seguit de capitals i regions per ajudar-vos a fer la maleta:

Londres

Temperatures bastant normals per a l'època, entre els 5 i els 15 graus durant la major part del temps. El pas de diversos sistemes frontals provocarà algunes estones de pluja, per exemple entre dilluns al vespre i dimarts al matí, i també dijous. El vent es deixarà sentir molts dies i farà més incòmode estar pel carrer del que realment marcarà el termòmetre. Més detalls aquí. Més detalls aquí.



París

Cap de setmana molt tranquil, però a partir de dimarts el pas de diversos sistemes frontals farà que la pluja es faci present en molts moments, i anirà acompanyada de vent moderat en molts moments. Fins dimarts l'ambient serà força agradable, però al centre de la setmana la temperatura de sensació s'acostarà als 0º. Més detalls aquí.



Berlín

Els núvols no desapareixeran del tot en cap moment, però fins dimarts hi haurà moltes clarianes. Dimarts a la tarda és probable que plogui, però les estones de paraigua s'entreveuen més aviat escasses a la capital d'Alemanya. Moltes hores amb temperatura d'entre 5º i 10º. Més detalls aquí.



Praga

Dimarts s'entreveu el dia amb més risc de pluja, però les precipitacions no seran la tònica de la setmana. És probable que de cara als dies festius de Setmana Santa la temperatura sigui uns 5º superior a la normal per a l'època, amb màximes a prop dels 15º. Més detalls aquí.



Estocolm

Una de les ciutats europees en les quals el fred serà més intens del que sol ser-ho en aquesta època de l'any. Bona part de la setmana amb temperatures d'entre 0º i -5º, amb vent i sensació tèrmica de fins a -10º. Possibilitat de nevades sobretot de cara a dimecres. Més detalls aquí.



Lisboa

Fins dijous la temperatura serà bastant agradable, temperatures d'entre 12º i 17º durant bona part del dia. A partir de divendres la sensació serà més d'hivern i la temperatura baixarà més de 5º. Dijous és probable que plogui, i de cara als dies festius de Setmana Santa probablement el temps sigui més canviant i variable. Més detalls aquí.



Roma

Matins encara freds, però migdies amb valors per sobre dels 15º gairebé cada dia. És probable que a partir de dijous tant a bona part d'Itàlia com als Balcans la temperatura sigui clarament superior a la normal per a l'època. Poques opcions de pluja. Més detalls aquí.



540x306 Diferència entre la temperatura normal per a l'època i la prevista per aquest diumenge Diferència entre la temperatura normal per a l'època i la prevista per aquest diumenge

Madrid

Al centre de la setmana la primavera serà evident, dimarts i dimecres la màxima es pot disparar fins als 20º. Cal tenir en compte, però, que a partir de dijous la temperatura recularà i els dies festius de Setmana Santa hi podrien ser bastant hivernals. La primera part de la setmana farà molt de sol, risc d'alguns xàfecs a partir de divendres. Més detalls aquí.



Galícia

Aquest dissabte hi plourà amb ganes, i entre dijous i dissabte de la setmana que ve hi haurà probablement una nova situació de pluges abundants a la regió, però entremig entre dilluns i dimecres farà molt de sol. La temperatura serà molt agradable al centre de la setmana, però a partir de dijous caldrà tornar a abrigar-se com si fos hivern. Més detalls aquí.



País Basc

Cap de setmana de pluja abundant, vent i molt mala mar. Al voltant de dimarts predominarà el sol i la temperatura serà força més agradable, però la segona part de la Setmana Santa s'entreveu novament amb força estones de pluja i temperatura més d'hivern que de primavera. Més detalls aquí.



Andalusia

Després d'una cap de setmana de xàfecs, entre dilluns i dijous el sol s'imposarà amb temperatures fins i tot per sobre dels 20º al migdia. A partir de divendres el temps podria tornar a ser més canviant i amb xàfecs sobtats. Els dies festius de Setmana Santa s'hi entreveuen força més freds del normal per a l'època a la regió. Més detalls aquí.



540x306 Diferència entre la temperatura normal per a l'època i la prevista per aquest dimecres Diferència entre la temperatura normal per a l'època i la prevista per aquest dimecres