La mortalitat de la Covid-19 en persones amb símptomes és de l’1,4%

Després que el 3 de març l’Organització Mundial de la Salut (OMS) xifrés en el 3,4% la taxa de letalitat del SARS-CoV-2, un estudi publicat aquest dijous a la revista Nature fixa aquest paràmetre en l’1,4% de tots els infectats que presenten símptomes.

Una de les dades més cobejades de qualsevol epidèmia és el percentatge de gent que pateix la malaltia i que acaba morint. Juntament amb altres valors, aquesta taxa permet fer prediccions sobre la pressió que rebrà el sistema sanitari i adoptar les mesures corresponents. El problema principal a l’hora de calcular aquesta taxa és la falta de dades durant l’epidèmia. Per això, l’OMS va agafar el nombre de morts a dia 3 de març (3.112), els va dividir pel nombre total d’infectats fins a la mateixa data (90.869) i va obtenir un valor del 3,4%. En aquell mateix moment ja hi havia epidemiòlegs com Oriol Mitjà, de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que suggerien que la taxa podia ser més baixa, de prop de l’1%. També ho indicava així en aquest diari el catedràtic d’economia de la Universitat de Colúmbia Xavier Sala-i-Martín.

El nou valor d’aquesta taxa que s’acaba de publicar a Nature, en el marc d’un estudi liderat per científics de la Universitat de Hong Kong en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Harvard, s’ha calculat a partir de les dades epidemiològiques procedents de l’epicentre de la pandèmia, la ciutat de Wuhan, fins al 29 de febrer: 48.557 infectats i 2.169 morts. Si es divideixen aquestes xifres s’obté una taxa de letalitat del 4,5%, però, segons els autors de l’estudi, aquest valor s’ha de corregir tenint en compte diversos factors.

Tal com expliquen en el treball, s’ha de considerar que "estimar el nombre de casos reals és molt difícil quan el sistema sanitari està col·lapsat i no pot cribrar tots els casos de manera efectiva", tal com passava a Wuhan. Com que això feia que molts dels casos lleus no es diagnostiquessin, els investigadors han utilitzat dades procedents dels viatgers en vols comercials i xàrters, als quals es feien proves de manera més generalitzada. També han analitzat els casos del creuer Diamond Princess, de les presons xineses i de l’església de Daegu, a Corea del sud, per estudiar la propagació del virus en entorns molt concrets. Tota aquesta informació s’ha introduït en els models matemàtics de transmissió que havien publicat prèviament els mateixos autors a la revista The Lancet, i el resultat obtingut és que de cada 100 persones infectades i amb símptomes de Covid-19, en moren 1,4.

L’estudi també conclou que les persones infectades i amb símptomes de menys de 30 anys tenen gairebé la meitat del risc de morir que les persones d’entre 30 i 59 anys. Per la seva banda, els malalts de més de 59 anys presenten un risc de mort que multiplica per 5 el dels malalts d’entre 30 i 59 anys. A més, el risc de desenvolupar símptomes quan s’ha produït la infecció augmenta un 4% per cada any de vida en els malalts en la franja d’edat compresa entre els 30 i els 60 anys.

El treball també aporta alguns valors dels paràmetres que caracteritzen l’evolució d’un brot, els quals poden ser útils per contenir-lo en llocs on encara s’hi és a temps. Concretament, conclou que la taxa de contagi, el nombre mitjà de persones que infecta una persona portadora del virus, és molt pròxima a 2 (1,94) i que el nombre de dies necessaris per duplicar el nombre d’infectats és de 5,2.