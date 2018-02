Escoles tancades a la Selva i problemes a l'A-2 i a l'AP-7 per les nevades

La nevada a cotes baixes d'aquest dijous està provocant problemes en algunes carreteres catalanes. A l'AP-7 entre Sant Celoni i Maçanet de la Selva, per exemple, hi ha plaques de gel. A l'A-2 entre Sils i Riudellots de la Selva hi ha neu i gel a la calçada en ambdós sentits de la marxa que dificulten la circulació. A causa de la neteja de la via també es circula amb retencions a l'AP-7 en sentit nord.

540x306 Una carretera prop d'Hostalric / MARC ROVIRA Una carretera prop d'Hostalric / MARC ROVIRA

A la C-35, a l'altura d'Hostalric, també hi ha neu i gel a la via. Així mateix és obligatori l'ús de cadenes en les vies del Pirineu i hi ha algunes carreteres tallades, com ara la GIV-4016 entre Planoles i Toses i la GIV-5201 entre Viladrau i Sant Marçal del Montseny.

D'altra banda, l'accident d'un camió que ha bolcat ha obligat a tallar l'AP-7 en sentit sud entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Un altre accident, en aquest cas a l'A-2 a Caldes de Malavella, també ha obligat a tallar la circulació.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha demanat als conductors que es mantinguin informats sobre l'estat del trànsit i de la situació meteorològica i que extremin la precaució davant la possibilitat de nevades a les cotes més altes del litoral central i l'àrea metropolitana de Barcelona aquest dijous.

En un comunicat, ha recordat que Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Neucat, el pla especial d'emergències per nevades a Catalunya, d'acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i les afectacions que es puguin derivar.

La cota de neu es podria situar cap als 200 metres, tot i que no es descarta que en certs moments pugui arribar a nevar fins al nivell del mar al litoral central i en l'entorn de Barcelona, cosa que podria tenir conseqüències a la xarxa viària.

Autopistes, companyia del grup Abertis, ha posat en marxa un dispositiu de seguretat viària a l'AP-7 (la Jonquera-Tarragona), l'AP-2 (Saragossa-Mediterrani), la C-33 (Barcelona-Montmeló) i la C-32 (Castelldefels-Vendrell) per fer front a les nevades previstes per a aquest dijous.

L'operatiu compta amb prop de 300 professionals i 39 màquines llevaneu preparades per tractar la calçada i intervenir en cas necessari, en un dispositiu que es coordinarà des del Centre d'Operacions i Seguretat Viària de Granollers (Barcelona), segons ha informat en un comunicat aquest dimecres.

540x306 Els nens han pogut gaudir de la neu aquest matí a Hostlaric / MARC ROVIRA Els nens han pogut gaudir de la neu aquest matí a Hostlaric / MARC ROVIRA

Escoles tancades

La neu que cau aquest dijous al matí ha obligat a tancar els centres de diversos municipis de la comarca de la Selva, segons ha confirmat a l'ACN el departament d'Ensenyament. En concret, s'han tancat els centres d'Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Breda, Riudarenes, Maçanet de la Selva, Sils, Riells i Viabrea, Caldes de Malavella i Arbúcies. A més, els alumnes de l'escola d'Hortsavinyà no poden accedir al centre pels camins de terra pel perill que suposa.

Barcelona activa l'alerta del pla d'emergència per neu

L’Ajuntament de Barcelona ha activat aquest matí l'alerta del pla d’emergència municipal per a neu i gel davant la previsió meteorològica que indica que es poden produir precipitacions en forma de neu a cotes altes de la ciutat. Els equips d'emergència estan preparats per actuar en cas que sigui necessari, per escampar sal i retirar neu en cas que agafi. En total, a Barcelona hi ha 105 contenidors de sal repartits per la ciutat des del principi de l’hivern per a l’ús de veïns i 655 tones emmagatzemades perquè els tècnics municipals les puguin utilitzar. D'altra banda, el consistori també activarà aquest vespre l'alerta de l'operació fred davant la previsió que les temperatures puguin baixar als zero graus. Aquesta actuació s’adreça especialment a persones sense llar que dormen al carrer perquè acceptin voluntàriament allotjar-se en els equipaments municipals oberts durant tot l’any i en els específics de l’operatiu.