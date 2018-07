El comissari Miquel Esquius, nou cap dels Mossos

El comissari Miquel Esquius és el nou cap dels Mossos d'Esquadra. Esquius era el número dos del cos des del novembre, quan el va nomenar Ferran López. De fet, Esquius ha assumit el càrrec després que fa un mes López renunciés a continuar dirigint la policia catalana. En les seves primeres declaracions, el nou comissari en cap dels Mossos ha assegurat que se sent "hereu" dels seus caps, entre els quals ha recordat el mateix López i Josep Lluís Trapero. Esquius ha explicat que ha acceptat el càrrec "perquè els comandaments han d'assumir la responsabilitat que els pertoca" i ha afegit que espera "estar al nivell".

Des de la renúncia de López, els Mossos havien quedat en mans del director general de la Policia, Andreu Martínez, que tenia per sota, precisament, Esquius com a comissari en cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial i Joan Carles Molinero com a comissari en cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que ha encarregat a Esquius que treballi "per fer un cos de policia modern". Segons Buch, la decisió d'escollir Esquius com a nou líder dels Mossos s'ha pres, juntament amb Martínez, després de fer una anàlisi de la situació entre els comandaments.

"Tots m'han ensenyat", ha afirmat Esquius sobre els caps que ha tingut als Mossos: "Em sento amb el sentit de responsabilitat del cos". Ha afegit que treballarà per a "la seguretat i el benestar del país". Esquius, que és de la segona promoció dels Mossos, estava al capdavant de la Comissaria General de Mobilitat abans de passar a ser el número dos del cos.

López "va donar la cara pel cos"

El conseller d'Interior ha recordat que Ferran López, com a cap dels Mossos, "va donar la cara pel cos" durant l'aplicació del 155. De fet, ha subratllat que els Mossos van quedar "afectats" per la intervenció de l'Estat amb el 155. Però després que fa un mes López presentés la seva renúncia i Buch l'acceptés, el conseller ha assegurat que Esquius és "la persona idònia per tirar endavant" els Mossos. Buch no ha concretat quin serà el destí de López i ha valorat que es tracta d'una decisió que correspon al nou cap del cos.