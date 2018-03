Colau sosté que encara hi ha marge per avançar en la connexió del tramvia

El no d'ERC al projecte de connexió del tramvia per la Diagonal deixa el projecte en via morta per tirar endavant. El govern municipal, però, manté que la proposta que ha posat sobre la taula -que preveu fer només el tram des de les Glòries fins a Verdaguer i deixar per més endavant la resta, fins a Francesc Macià- "és bona per a Barcelona i per a l'àrea metropolitana". "Fins al dia 23 [el dia de la votació al ple] hi ha temps per avançar", han insistit a l'ARA fonts municipals.

El rebuig dels republicans deixa, ara per ara, un escenari remot: l'esperança de Colau per tenir llum verda a la seva proposta seria guanyar el sí de la CUP, que s'ha mostrat des del principi contrària al projecte perquè no garanteix una gestió pública immediata. Les concessions a empreses privades que gestionen ara el Trambaix i el Trambesòs acaben el 2032 i el govern municipal va descartar rescatar-les abans per l'elevat cost que podia suposar indemnitzar els actuals gestors.

El rebuig d'ERC i l'escenari que s'obre a partir d'ara, però, han aixecat les crítiques d'altres partits de l'oposició. El portaveu del PDECat a Barcelona, Jaume Ciurana, ha criticat "el nou fracàs a sumar a la llarga llista de fracassos d'Ada Colau". Ha insistit que el projecte de connexió que proposa el govern municipal és una opció cara i que es basa sobretot en "posicions extremadament ideològiques i en contra de l'interès general".

Ciurana ha confiat que Colau faci aviat "el que toca" i ha defensat la proposta dels demòcrates d'aparcar la connexió del tramvia i substituir el projecte per una línia de bus elèctric, la D30, que enllaci la Diagonal i "completi la nova xarxa de busos". A més a més, el líder dels demòcrates ha instat a abordar la reforma d'aquesta via en el tram que va des del passeig de Gràcia fins al passeig de Sant Joan i les Glòries.