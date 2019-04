L'escola concertada demana als partits acabar amb els discursos "populistes" que volen "debilitar-la"

Les quatre patronals de l'escola concertada han unit forces aquest dijous per combatre ''l'infrafinançament'' dels centres concertats i per poder arribar a la gratuïtat dels cursos. Les quatre organitzacions demanen a tots els partits polítics acabar amb els discursos ''populistes'' que volen ''debilitar'' l'escola concertada. A la I Jornada Unitària, celebrada al Cosmocaixa, hi han acudit representants de totes les formacions excepte la CUP i els comuns. "Ens hauria agradat que alguns d'aquests partits haguessin assistit avui a la jornada. L'escola concertada vol establir un diàleg constructiu amb tothom", han dit en un comunicat.

En les intervencions durant l'acte, la presidenta de l'Associació Escolar Catalana, Eva Salvà, ha dit que les concertades busquen el "reconeixement" del seu paper de l'educació del país. Aquestes escoles representen més del 30% de l’alumnat català, compten amb 700 centres educatius i 20.000 docents. En aquest sentit, Pilar Contreras, directora general de Centres Concertats i Centres Privats del departament d'Educació, ha assegurat que hi ha un "problema de dèficit econòmic important" que ara està repercutint a les famílies, gràcies a les quals, ha admès, es pot "tirar endavant".

Actualment, l'administració dedica 880 milions d'euros a l'escola concertada, la major part dels quals (800 milions) va directament destinat a les nòmines dels professors, i 80 es dediquen a les despeses de funcionament. Des de l'escola concertada asseguren que aquesta aportació representa el 17% del pressupost públic, quan en realitat s'està cobrint el 33% de l'alumnat de Catalunya. Carles Camí, president de la Confederació Catalana de Centres Autònoms d'Ensenyament, una altra de les patronals, ha remarcat que estan ''cansats de ser l'ase dels cops'', fent referència als discursos que critiquen l'escola concertada.

La jornada ha coincidit amb la publicació de la sentència del Tribunal Constitucional sobre la llei d'educació de Catalunya. Les patronals de la concertada han dit que la LEC ha de ser un marc legal ''inalterable'' per l'ampli consens assolit el 2009.

L'ARA va avançar fa setmanes que les quatre patronals s'han unit sota un mateix paraigua per fer una campanya conjunta, de moment de cara a la preinscripció i matrícula per al curs que ve. En una roda de premsa, les quatre organitzacions ja van denunciar "l'infrafinançament" del sector i els atacs "injustos" que asseguren que pateixen.