Els pavellons medicalitzats a Barcelona només tenen un 6% dels llits ocupats

La magnitud de l'emergència sanitària del covid-19 va fer reaccionar de pressa l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per intentar anticipar-se al col·lapse hospitalari a la capital catalana. El 26 de març, dotze dies després que es declarés l'estat d'alarma, els dos governs anunciaven un projecte conjunt per habilitar pavellons esportius i hotels de la ciutat com a hospitals de campanya, per ampliar així la capacitat de la Vall d'Hebron, Sant Pau, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic. Gairebé un mes després, i passats els pitjors dies de la crisi sanitària, l'ocupació dels llits als quatre pavellons medicalitzats associats a aquests centres sanitaris és del 6%, segons el recompte d'aquest dimecres recollit per l'ARA. En altres paraules: 511 dels 544 llits habilitats en aquests espais estan buits. "Vam preparar-nos per a la pitjor situació i hem aconseguit aplanar prou la corba per no necessitar omplir aquests espais al 100%", argumenten fonts del departament de Salut.

Baixant a la concreció, l'hospital de campanya al CEM Claror, que dona suport a l'Hospital del Mar, té 23 de les 72 places ocupades, mentre que el CEM Guinardó (Sant Pau), amb capacitat per a 88 pacients, ara mateix n'atén 10. L'estadística és especialment significativa en el cas del CEM Olímpics (Vall d'Hebron), que aquest dimecres tenia les 132 places disponibles, mentre que el pavelló de l'Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), amb 252 places al servei de l'Hospital Clínic, no ha arribat a acollir cap malalt. En aquest últim cas, cal tenir en compte que el Clínic –com la resta d'hospitals de l'esquerra de l'Eixample– ja utilitza l'Hotel Catalonia Plaza de la plaça Espanya com a hospital de campanya, on s'estan utilitzant la meitat dels llits: 150 dels 300 totals.

A grans trets, els malalts de covid-19 que es deriven als pavellons són moderats o convalescents i que s'estan recuperant abans de rebre l'alta, però també n'hi ha de lleus que són atesos en hotels de la ciutat, alguns dels quals s'hi allotgen perquè no poden fer un aïllament adequat a casa seva o conviuen amb persones de risc. Segons el recompte del departament de Salut d'aquest dimecres, hi ha 641 llits ocupats dels 1.406 als set hotels medicalitzats per fer front a la pandèmia a Barcelona, un 46% del total.

Espais preparats per a possibles "repunts"

La regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, donava fa una setmana per conclosa ara per ara l'habilitació d'espais per ampliar la capacitat dels grans hospitals. "De moment és suficient", va dir després d'inaugurar l'espai al pavelló de l'INEFC, des d'on va reconèixer que moltes places no s'estaven ocupant. No obstant això, va destacar el fet de tenir un gruix d'espais disponibles per "drenar pacients" si la pandèmia ho feia necessari. Des de Salut coincideixen que la baixa ocupació actual no implica que no s'acabi aprofitant la capacitat dels pavellons: "Els continuem mantenint per si són necessaris, ja sigui per a possibles repunts com per fer sectorització de pacients", afirmen fonts del departament.

Tarafa, amb tot, va destacar la rapidesa en la preparació d'aquests hospitals de campanya i el fet que hagin servit per anticipar la ciutat davant un possible "col·lapse del sistema sanitari". Els quatre grans hospitals no han arribat a omplir la capacitat actual dels pavellons: a Sant Pau, per exemple, el pic de pacients en aquest espai va ser el 5 d'abril, amb 34 de les 88 places ocupades, mentre que a l'Hospital del Mar no s'ha arribat a omplir més de la meitat dels llits. Tal com les administracions, aquestes dos hospitals no aposten per desmantellar els espais davant la incertesa sobre l'evolució de la malaltia.

De cara a futurs rebrots, hi haurà recursos extra tant a Barcelona com a l'àrea metropolitana: un dels hospitals de campanya més ambiciosos és el que es va muntar a la Fira de l'Hospitalet, amb 300 places que es podrien ampliar fins a 2.000, segons va anunciar la Generalitat el 28 de març. Encara no s'ha arribat a posar en funcionament.