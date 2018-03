Cada dia 25 persones es fan les 'proves exprés' per saber en 3 hores si tenen una malaltia de transmissió sexual

"Bon dia, vinc a fer-me les proves ràpides de MTS [malalties de transmissió sexual]". L'Edu -nom fictici- ha arribat al CAP Drassanes de Barcelona fa una estona i la infermera del taulell el dirigeix cap a la zona on es fan les proves gratuïtes de diagnòstic exprés de les principals malalties de transmissió sexual. En una consulta li pregunten si té algun símptoma i quantes hores fa que no menja, li donen informació i li entreguen els recipients per treure's una mostra al lavabo del costat. Al cap de tres hores rebrà un missatge al mòbil en què se li donaran els resultats.

En un any, 3.683 usuaris com l'Edu han passat per aquest sistema, anomenat Drassanes Exprés, segons el departament de Salut. Es tracta d'un programa gratuït de proves de laboratori que funciona sense cita prèvia i de manera anònima. En tres hores ofereix un diagnòstic sobre les principals malalties de transmissió sexual -gonorrea, clamídia, sífilis i VIH-. Els usuaris que donen positiu reben tractament al mateix centre en menys de 72 hores. També es contacta amb altres persones amb qui hagin pogut mantenir una relació per oferir-los la mateixa possibilitat.

540x306 El laboratori permet donar els resultats del diagnòstic de malalties de transmissió sexual en 3 hores / PERE VIRGILI El laboratori permet donar els resultats del diagnòstic de malalties de transmissió sexual en 3 hores / PERE VIRGILI

Es tracta d'una experiència pionera: només a la ciutat de Londres (Regne Unit) existeix una iniciativa similar. En els 365 dies que porta funcionant de manera pilot a Barcelona, 25 persones cada dia s'han fet les proves, que tenen un cost d'entre 100 i 150 euros per usuari. 584 usuaris (un 16%) han donat positiu, i han rebut tractament en menys de tres dies.

"L'espera és el que et tira endarrere"

"Així no passes els nervis d'haver d'anar a urgències a l'hospital i esperar dues setmanes fins que tens els resultats", diu el Roberto, que ha vingut al CAP Drassanes per fer les mateixes proves. "L'espera és el que ens fa dubtar a molts de fer-nos les proves; és una situació amb molta càrrega psicològica", explica.

Des de l'administració es destaquen el caràcter anònim i la rapidesa de la prova, així com el fet que sigui gratuïta. "Ens permet que una persona que pugui haver tingut una pràctica de risc encara que no presenti cap símptoma entri al sistema", explica el cap de servei de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Tomàs Pulmonara. "La prova pilot ha contribuït de manera notable a portar al sistema persones asimptomàtiques", corrobora el cap del servei de malalties infecciones del mateix hospital, Benito Almirante. La filosofia del servei és que com més ràpid i accessible és el diagnòstic i el tractament, més fàcil serà evitar nous contagis.

540x306 Els usuaris també reben informació / PERE VIRGILI Els usuaris també reben informació / PERE VIRGILI

Els usuaris que accedeixen al servei també reben informació sobre les pràctiques sexuals de risc i els sistemes de prevenció. El programa vol incidir també en la necessitat de conscienciar els usuaris. "Malauradament, la pedagogia sobre aquestes malalties i el seu coneixement encara és insuficient", admet el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix.

Perfil heterogeni

Segons els responsables de Salut i del programa, durant el primer any del Drassanes Exprés han passat pel programa usuaris amb perfils molt diferents. Un 73% eren homes i un 47% de les pràctiques de risc havien estat relacions heterosexuals. Un 63% dels pacients tenien entre 18 i 35 anys.

"Una quarta part dels usuaris són dones, un col·lectiu de difícil detecció de manera precoç", destaca el director del Servei Català de Salut, David Elvira. La voluntat és estendre ara l'horari de les proves, que es fan entre les 8 h i les 15 h. Tot i fer un balanç molt positiu de l'experiència, el departament reconeix que el programa és "difícilment replicable" a altres punts del territori, perquè requereix un equip de laboratori que no es troba a tots els centres.

Entre les malalties detectades, en un 33,7% dels casos ha sigut gonorrea, en un 47,6% clamídia, en un 16% sífilis i en un 2,6% VIH. Un 12% dels usuaris que van obtenir un resultat positiu presentaven més d'una malaltia, segons les dades del departament.