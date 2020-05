Gossos, nens amb galledes i joves confusos: el nou migdia a la platja

"Creiem que es pot prendre el sol, però no banyar-se. Els mitjans tampoc es posen d'acord i fins que ningú ens digui res, estarem a la sorra, perquè no hi ha tanta gent". En Bruno i la Candela, de 29 i 21 anys, estan estirats amb les tovalloles a la platja de la Barceloneta i porten menjar dins una carmanyola. Passa mitja hora de les 12 del migdia i, teòricament, no podrien ser allà. Però els missatges contradictoris de l'Ajuntament, que primer va dir que es podria prendre el sol i al cap d'unes hores que no, han generat molta confusió sobre la nova reobertura de les platges. Tampoc s'ha entès que els que tenen el mar a menys d'un quilòmetre només hi poden anar a la franja horària que els toca segons l'edat. Això ha fet que al migdia a la platja, on abans de les 12 només hi podien ser les persones grans i després els nens, s'hi hagi reunit gent de totes les edats i també gossos.

"Els gossos no hi poden entrar", assegura l'Ajuntament consultat per l'ARA. Però quan aquesta pregunta la fan a la platja de la Barceloneta les persones que passegen els seus gossos, ningú té la resposta. Tampoc hi ha cap policia a la vista que sàpiga aclarir-ho. I com que veuen que altres ja han deixat que els animals trepitgin la sorra i es mullin amb les onades, segueixen l'exemple. De nou, són escenes no permeses que se sumen als joves que prenen el sol i als que fins i tot es banyen del tot, amb una capbussada de pocs minuts. És cert que a partir de les 12 del migdia la platja de la Barceloneta, que a la franja de la gent gran havia quedat gairebé buida –només es veien poques persones i gossos–, s'ha omplert de mares i algun pare amb els seus fills. Els nens ho fan carregats amb galledes per jugar a la sorra i amb els patinets que utilitzen per moure's.

651x366 Les aglomeracions a primera hora del matí, durant la franja per fer esport o passejar / FRANCESC MELCION Les aglomeracions a primera hora del matí, durant la franja per fer esport o passejar / FRANCESC MELCION

El migdia, però, s'ha allunyat de les aglomeracions que s'han vist a primera hora del matí, durant la franja per fer esport o passejar. Els esportistes s'han barrejat amb altres persones que també podien sortir i que han aprofitat per estirar-se una estona a la sorra. Abans, la Guàrdia Urbana ja havia precintat un espai de gespa de la Barceloneta que els últims dies havia acumulat esportistes i que s'havia convertit en una mena de gimnàs a l'aire lliure. "No podem posar portes al camp", ha dit el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha avisat que es farà servir "el principi d'autoritat" per evitar les concentracions de gent a les platges. També ha admès que hi va haver "una mala manifestació per part seva" que es va corregir "de seguida".

651x366 L'espai que s'havia convertit en una mena de gimnàs a l'aire lliure precintat / FRANCESC MELCION L'espai que s'havia convertit en una mena de gimnàs a l'aire lliure precintat / FRANCESC MELCION

Por que tothom tingui permís

La preocupació dels veïns és que si es permet anar més al mar, la Barceloneta tornarà a la massificació que tant han patit. "El cap de setmana ja no sortim perquè ve molta més gent", explica la Pilar, de 65 anys, que acompanya la Maria Teresa, de 88, que necessita uns caminadors "per aguantar-se". Se sent l'helicòpter dels Mossos arran de la platja, però elles ni s'han plantejat passejar per la sorra en el primer migdia que ho poden fer. Fa dies que veuen que la franja del matí dels esportistes "està a vessar". La seva por és que aviat tothom tingui permís per anar al mar: "Si no es posa ordre, aquest estiu serà com sempre. Menys els guiris, tot i que encara se'n veu algun que es fa una selfie". Ara el passeig Joan de Borbó es pot travessar sense cambrers que et vulguin pescar amb el menú del dia.

651x366 Una mare i una filla a la platja de la Barceloneta aquest migdia / FRANCESC MELCION Una mare i una filla a la platja de la Barceloneta aquest migdia / FRANCESC MELCION

"Em fa mandra i segur que està freda", li diu la Rosó, de 89 anys, a la seva filla, l'Anna, quan ella l'anima a posar els peus a l'aigua. "Ja sento l'aire del mar amb la mascareta i no em vull mullar". "No porto les sabates adequades i després m'hauria de rentar els peus". Són les respostes de les persones grans, que es miren la platja des de les cadires del passeig, quan els pregunten per què no caminen per la sorra. En canvi, l'Esther i la seva filla Emília, de 6 anys, no s'han volgut perdre la primera oportunitat de tornar a tocar l'aigua salada. "És el nostre entorn", defensa l'Esther, que té molta nostàlgia quan veu la platja tan buida i sense el col·lapse dels turistes. "Ara s'està súper bé al barri. No havia vist mai l'aigua així de neta", afegeix l'Olga mentre la seva filla Inés, de 3 anys, juga amb les pedres i el mar. El dubte és saber quin estiu li espera a la Barceloneta.