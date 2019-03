Cinc anys de presó per a dos joves per un apunyalament al metro

260x366 El vidre que es va trencar durant l'agressió al metro d'Entença / ACN El vidre que es va trencar durant l'agressió al metro d'Entença / ACN

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a cinc anys de presó dos joves que van apunyalar dos nois al metro. Els condemnats van admetre els fets i van acceptar un pacte de conformitat en què van quedar absolts tres joves més que estaven acusats. L'agressió va passar el 8 de març del 2015 a la matinada a la parada d'Entença de la línia 5, quan els dos condemnats tenien 19 i 22 anys. Segons la sentència, els dos joves, amb un grup format per nou persones més –alguns amb la cara tapada amb passamuntanyes–, van accedir a l'estació a les sis de la matinada. Un dels condemnats tenia un matxet i els membres del grup portaven pedres –un d'ells també un bisturí– perquè volien "causar el màxim dany possible" als usuaris i a les instal·lacions del metro, "sense que hi hagués cap tipus de provocació ni tan sols coneguessin les seves víctimes".

Aleshores el grup de joves van agredir dos nois "abalançant-se" contra ells, amb "cops de puny i puntades de peu per tot el cos". "Van llançar-los pedres i els van subjectar alguns moments" per facilitar que el condemnat que portava el matxet els pogués colpejar. Com a conseqüència de l'agressió, els dos nois van patir diverses contusions i fractures, sobretot als braços. A tots dos els han quedat seqüeles, com ara cicatrius, a part de patir un trastorn per estrès posttraumàtic. Un d'ells tampoc pot flexionar del tot un colze ni una mà i ha perdut la sensibilitat en dos dits. Amb el pacte de conformitat, els dos joves van acceptar tres anys de presó per un delicte de lesions i dos anys de presó per un delicte de lesions agreujat.

També van acceptar una multa de 900 euros per un delicte lleu de danys, pels desperfectes causats a les instal·lacions del metro per les pedres llançades. En aquest sentit, el tribunal ha condemnat els dos joves a pagar una indemnització de 385 euros a TMB perquè es va trencar el vidre del costat de les màquines validadores i el vidre d'una urna d'extintors. Així mateix, els ha obligat a indemnitzar les dues víctimes: 11.950 euros per les lesions i les seqüeles a un noi i 19.100 euros per les lesions i les seqüeles a l'altre.