Una jutge suspèn per primera vegada el pla d'actuació d'un institut perquè s'adapti a una professora asmàtica

Per primera vegada una jutge ha suspès el pla d'actuació d'un institut per al curs 2020-21 per forçar el centre a adaptar el lloc de treball a una professora que pateix asma bronquial. Segons ha avançat Efe i ha confirmat l'ARA, la magistrada Ana Suárez Blavia, del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, ha decretat les mesures cautelaríssimes que demanava una professora, M.I.C, i ha deixat en suspens el pla de la direcció de l'institut Torreforta de Tarragona.

La professora, que té asma bronquial amb freqüents aguditzacions i necessita dues inhalacions de corticoides al dia, és una de les 12.800 professionals dels centres que al juny es van incloure com a personal vulnerable majors de 60 anys, embarassades, malalties cardiovasculars i hipertensió, diabetis, malalties pulmonars cròniques o càncer–. Però després de respondre un qüestionari online fet per una empresa contractada pel Govern, la docent va rebre un informe en què se la qualificava com a apta per treballar, segons explica l'advocat Carles Alonso a l'ARA. De fet, dels 12.800 professionals qualificats com a vulnerables al juny, finalment s'han acreditat com a tal 1.700 persones, de les quals 800 tenen la baixa mèdica i 900 "tindran algun tipus d'adaptació com treball telemàtic", va dir ahir el conseller, Josep Bargalló.

Ara la magistrada dona la raó a la professora i assegura que reobrir el centre com està previst "comportaria la impossible execució completa posterior de la sentència que pogués dictar-se, i faria assumir a les persones sotmeses al seu compliment perjudicis d'impossible reparació", cosa que podria comportar "situacions irreparables en el compliment d'aquesta decisió, i més quan entra en joc la integritat física o el benestar psíquic o físic", diu la interlocutòria. La magistrada destaca "l'escenari de transmissió comunitària" a tot Catalunya i "l'existència de quadres positius asimptomàtics" per reforçar la seva decisió, que pren "no només atenent a l'interès particular" de la professora, "sinó també per a l'interès general", ja que "minimitzar l'exposició de persones especialment vulnerables redunda en benefici de la salut púbica".

Els docents s'organitzen

El cas d'aquesta professora podria no ser l'únic. Des de l'Agrupació de Docents i Personal de Suport Educatiu en Risc (ADIPSE) estan difonent un model de demanda sobre tutela de drets fonamentals perquè més professionals afectats facin el que ha fet la professora tarragonina. Ara bé, com ja va passar amb les restriccions que va aprovar el Govern per aturar la propagació del virus, l'última decisió serà d'un jutge, de manera que no tots podrien decretar el mateix.

En canvi, hi haurà només una única resposta per a la demanda col·lectiva que quatre famílies (d'un col·lectiu que n'uneix prop de 300) han interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons explica Alonso, la demanda, que també és un recurs de drets fonamentals com en el cas de la professora de Tarragona, reclama qüestionar el pla de reobertura dels centres catalans.