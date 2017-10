La segona superilla de Colau pren forma a Sant Antoni

Després del Poblenou, Sant Antoni. El programa de superilles de l’Ajuntament de Barcelona avança i entra ara, per primera vegada, al teixit de l’Eixample. En concret, al barri de Sant Antoni, on està previst que aquest mes de novembre comencin ja les primeres obres de la reconfiguració de trànsit enfocades a guanyar espais per al vianant. En aquest cas, però, la implantació de la superilla no implicarà cap canvi de sentit –no hi haurà bucles– i la modificació circulatòria més important és que el carrer Borrell deixarà de poder-se recórrer de manera lineal de punta a punta. El trànsit rodat hi haurà de fer ziga-zagues i circular-hi a una velocitat més baixa. De fet, el punt neuràlgic de la nova estructura serà la cruïlla dels carrers Tamarit i Borrell, just davant del mercat remodelat de Sant Antoni –està previst que inauguri el pròxim des d’abril- , que passarà a concebre’s com una plaça. El projecte s’emmarca dins la xarxa d’eixos cívics que l’equip de govern municipal té dibuixada sobre la malla de l’Eixample, on ja té detectats carrers que poden pacificar-se i d’altres que hauran de concentrar el trànsit de pas.



Es preveu, amb l’horitzó del 2019, tenir pacificats Borrell i Tamarit perquè el trànsit hi circuli a menys velocitat i comparteixi espai amb les bicicletes en una plataforma única. Es farà en dues fases: primer les parts d’aquests carrers que queden a tocar del mercat i, en una segona fase, les pacificacions s’allargaran des de la Gran Via al Paral·lel, en el cas de Borrell, i fins a Calàbria i Villarroel pel que fa a Tamarit.

Seguint la lògica de les superilles,

el que es preveu és que el trànsit de pas es concentri per vies com Sepúlveda, Floridablanca, Viladomat, Entença i Urgell i que els altres carrers puguin atendre el trànsit local i la vida veïnal. L’exemple del que és busca és, segons el govern municipal, aplicar el model de l’avinguda Mistral que és, a dia d’avui, l’única via cívica del barri. Als carrers pacificats s’hi posaran espais amb vegetació i àrees d’estada.



En paral·lel es faran, també, actuacions considerades estratègiques a les diferents cruïlles del carrer Borrell, des de Manso i fins al Paral·lel, en les de Parlament entre la ronda Sant Pau i Viladomat per pacificar-les. Es tallarà, per exemple, la continuüat del trànsit per Borrell al seu pas pel carrer Parlament per guanyar aquí una nova plaça, on està previst instal·lar jardineres i jocs infantils.

Tant en aquest encreuament, com en el de la plaça guanyada a Tamarit, sí que s’impedirà que hi puguin circular els cotxes –a excepció dels vehicles d’emergència i els vehicles que tinguin origen i destí a l’entorn plaça. A cada tram del carrer Borrell s’hi contemplaran sis places per a la càrrega i descàrrega però s’haurà de fer, això sí, dins d’una franja horària determinada.



Guanyar 26.000 metres quadrats



Barcelona ja té superilles en marxa al Born des dels anys 90 i a Gràcia des del 2003 i ara es fa el salt a al’Eixample. Sant Antoni és una de leszones més densament pobaldes de la ciutat i un dels barris amb menys proporció d’espai verd per a cada habitant. La tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Janet Sanz,posa èmfasi, per això, en el fet que amb aquestes operacions s’alliberen per a l’ús ciutadà 26.000 metres quadrats que, fins ara, es destinaven al trànsit. En paral·lel, però, Sant Antoni també és una de les zones més amenaçades per la pressió turística i la imminent obertura del mercat remodelat ha fet encendre les alarmes sobre un possible procés de gentrificació. Els lloguers, de fet, ja s’han disparat al barri.

Segons el consistori, per prevenir aquesta problemàtica s’està treballant en una pla d’usos específic de Sant Antoni per regular-hi les actrivitats de públcia concurrència. El pla s’ha d’aprovar l’any que ve i s’enfoca a evitar el monopoli de locals d’oci i restauració. L’Ajuntament tambné busca poder adquirir algun solar al barri per construir-hi habitatge públic.

Una altra de les transformacions importants que viurà el barri serà la reforma de la ronda de Sant Antoni, que es preveu començar quan es desmantellin les carpes que actualment acullen el mercat provisional.



Del Born a les Corts



El model de superilles, que es va estrenar a la dècada dels 90 al Born, tindrà les seves següents parades als barris d’Horta, Hostafrancs i les Corts, on ja hi ha processos participatius- A l’Eixample també se n’espera una a a l’àrea del parc de Joan Miró i se n’estudien en zones com la de l’Hospital Clínic i, de fet, el marc general del projecte és estendre-les al conjunt de la trama Cerdà.

Les obres del mercat entren en la seva recta final

El mercat de Sant Antoni entra ara en els seus últims dies d’obres. Ja s’han adjudicat els treballs de construcció del nou mercat dominical del llibre i de la urbanització de la superfície de l’illa del mercat a nivell de carrer. A partir de finals de novembre, els paradistes tindran 120 dies per instal·lar els seus punts de venda al nou mercat, que es preveu que pugui inaugurar a l’abril. La marquesina del mercat dominical no serà una estructura ininterrompuda al voltant de tot el recinte, sinó que comptarà amb quatre trams lineals a les quatre voreres que l’envolten. La del carrer Urgell serà retràctil per poder quedar descoberta. A demanda dels veïns, també s’ha previst reservar un espai dins del recinte per a les activitats que proposi la ciutadania. Serà una zona de 700 metres quadrats, que acollirà una aula de cuina comunitària, un espai per a joves, un espai expositiu i un despatx per a entitats i activitats de cooperació entre veïns. La recuperació de les antigues places del mercat permetrà, d’altra banda, guanyar prop de 6.000 metres quadrats d’espai públic.