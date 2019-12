Els professors i mestres substituts nomenats aquest desembre no cobraran fins a finals de gener

Els sindicats d'educació han denunciat aquest dilluns que els professors i mestres substituts que hagin sigut nomenats durant aquest desembre no podran cobrar la nòmina fins a finals de gener. En un comunicat, el sindicat USTEC-STEs ha qualificat d'"inadmissible" la situació, perquè considera que provoca un "greuge comparatiu" entre els docents i ho veu com un exemple més del "maltractament'' del departament d'Educació als treballadors, segons ha informat l'ACN. Fonts del departament han reconegut que aquesta situació es produeix cada curs perquè el pagament del sou està vinculat al tancament pressupostari, que es fa habitualment cap al 5 de desembre.

Denuncia que el departament d’educació maltracta el personal substitut!

S'ha de garantir que el personal substitut cobri el mes de desembre!

Fem tota la pressió necessària! https://t.co/MjfvG3bLpe — USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) December 9, 2019

Segons argumenta el departament, cada any s'informa els serveis territorials de la data, que varia cada curs però que sempre se situa a principis de desembre, perquè sigui traslladada al personal que participa en el procés de cobertura de substitucions. El tancament de nòmina d'aquest any s'ha fet en una ronda de nomenaments anterior del que és habitual. USTEC-STEs ha animat tots els professionals afectats, que calcula que poden arribar a ser 600, a reclamar les percepcions econòmiques que els corresponen presentant una instància per escrit als serveis territorials.

El sindicat valora que, amb aquesta mesura, es deixa un personal substitut amb "drets retallats" i "condicions laborals menystingudes". En un tuit, CCOO ha exigit que els professors i mestres substituts cobrin el mes que treballen però no "a dos mesos vista".