Un de cada tres dependents reconeguts no rep cap prestació a Catalunya

Una de cada tres persones reconegudes com a dependents no reben cap prestació, a Catalunya. Aquesta és la xifra que es desprèn de l'últim informe de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA. Segons l'estudi, que han presentat aquest dimarts i que porta per títol 'El caos de la dependència', Catalunya és la comunitat autònoma "amb un percentatge més alt de desatenció de tot l'Estat", amb més de 75.000 persones dependents sense ajudes: una xifra que supera el 32%, fet que, segons apunta aquesta patronal, contrasta amb l'1,5% de Castella i Lleó, la comunitat amb un índex més baix de "dependents als llimbs".

En total, l'informe destaca que al conjunt d'Espanya hi ha més de 250.000 persones que, havent estat reconegudes com a dependents, no reben cap ajuda econòmica. A més, d'aquests "llimbs" de la dependència, l'ACRA denuncia que gairebé 100.000 persones estan reconegudes com a dependents de grau II o grau III.

Aquesta associació també posa de relleu "la dificultat que hi ha per obtenir informació" relativa a la llei de la dependència i "l'obsolescència" d'algunes de les dades disponibles, i culpa les diferents administracions públiques de "falta de transparència" en aquest àmbit.

"Dotze anys després de l'entrada en vigor de la llei, ens trobem que existeixen 19 interpretacions diferents de la norma [tantes com comunitats i ciutats autònomes], 19 interpretacions sobre qui i com és dependent i 19 interpretacions sobre quins serveis i prestacions cal oferir-los: un caos", assegura aquesta associació en les conclusions de l'informe. Com a exemple destaquen que "una persona dependent té el doble de possibilitats de ser reconeguda com a tal a Andalusia" que en altres comunitats com ara Galícia, les Canàries, Astúries o el País Valencià.

L'estudi també destaca la falta de places residencials tant públiques com privades i assenyala que actualment hi ha més de 280.400 persones dependents que, gràcies a aquesta llei, estan en un centre residencial, però que això només representa el 9,7% del total de persones de més de 80 anys.

L'informe, que analitza molts més àmbits de la dependència tant a Catalunya com a Espanya, lamenta que els serveis de teleassistència, "que són una eina potent de detecció de problemes socials en fase embrionària", no sempre troben resposta en els serveis sociosanitaris, i per això proposa que es reconverteixin en plataformes de serveis.

A part d'aquesta mesura, la patronal d'aquest sector en proposa una vintena més, com ara reclamar més transparència, més recursos, la unificació territorial dels criteris i la revisió de les ajudes concedides (la més demanada és la prestació per tenir cura d'un familiar) per redistribuir les partides econòmiques d'aquesta llei i aconseguir millorar les llistes d'espera més bàsiques.