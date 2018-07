Es triplica l'arribada de menors no acompanyats a Catalunya

Des de l'1 de juliol i fins avui, a l'espera d'acabar el dia, Catalunya ha rebut 440 menors estrangers no acompanyats (MENA). Són 63 més que els que van arribar en tot el 2015 –aleshores van ser 377 joves–, i entre el gener i el juliol d'aquest any ja s'han atès 1.451 nois, gairebé el mateix nombre de MENA que en tot el 2017. Les comparacions confirmen que s'ha disparat la rebuda de menors estrangers i que la situació és inèdita: aquest mes s'han triplicat les arribades respecte al juliol de l'any passat –amb 295 nois més que fa un any– i tot apunta que el 2018 es tancarà amb unes dades històriques dels MENA.

651x788 Gràfic amb les dades d'arribades dels menors no acompanyats Gràfic amb les dades d'arribades dels menors no acompanyats

La rebuda, de mitjana, de 14 joves estrangers al dia aquest juliol ha fet que el departament de Treball, Afers Socials i Famílies hagi anunciat que ha creat 458 noves places –amb un cost de 8 milions i mig d'euros– per als menors tutelats per la Generalitat. De fet, els MENA ja suposen més d'un 22% dels menors que atén la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Per això el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha demanat al govern espanyol una "estratègia global" per donar una resposta "coordinada" i més recursos.

"No podem anar improvisant amb un tema tan sensible", ha avisat la directora de la DGAIA, Georgina Oliva. I ha afegit que tampoc poden deixar d'atendre els joves perquè falten diners i ha demanat a l'Estat que millori la planificació sobre aquesta situació. Oliva també ha explicat que en les reunions amb les comunitats autònomes s'ha plantejat quina gestió es fa a les costes del sud d'Espanya –on arriben la majoria dels MENA– i quina capacitat tenen els diversos territoris per rebre "amb qualitat" els menors estrangers, però de moment no s'ha traduït en cap acord.