Troben morta a la cel·la una reclusa que volia declarar a favor de l'acusada del crim de la Guàrdia Urbana

Una reclusa que havia de declarar a favor de l'acusada per la mort d'un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona - el cos del qual van trobar cremat al seu cotxe aquest estiu al pantà de Foix- va aparèixer morta a la seva cel·la de la presó de Wad-Ras de Barcelona, segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts properes al cas a l'ARA. Aquesta dona havia sigut companya de Rosa Peral a la presó, abans que la traslladessin al centre penitenciari de Brians 1, on es troba actualment.

La mort de la presa, que portava una bossa al cap, s'ha classificat oficialment com un suïcidi, apunten altres fonts consultades. La reclusa era una de les testimonis que havia de servir per contradir les últimes acusacions contra Rosa Peral per part d'unes altres internes que van compartir presó amb la detinguda i que han acabat provocant l'obertura de dues noves investigacions contra l'agent: A Peral la van començar a investigar arran de la mort de la seva exparella -l'urbà que va aparèixer cremat al pantà de Foix-, però ara un jutge del Vendrell la investiga per planificar l'homicidi del seu exmarit i un altre magistrat de Barcelona revisa la mort d'un sensesostre que hauria perdut la vida durant un operatiu de la Guàrdia Urbana en el que van participar Peral i l'altre agent acusat pel crim del pantà.

La interna de Wad-Ras va escriure fa uns dies una carta a Peral oferint-se per declarar a favor seu. Segons les mateixes fonts consultades, la dona li assegurava que el què havien declarat les altres recluses en contra seva era mentida. També insinuava que hi podia haver més persones disposades a desmentir les acusacions.