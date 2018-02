Es busquen els 3.500 veïns 'amenaçats' de Sant Antoni

L'obertura del mercat reformat -prevista per al maig- és l'última amenaça per a Sant Antoni. Els veïns d'aquest barri de Barcelona ja fa temps que s'organitzen per intentar frenar el procés d'expulsió dels veïns que no poden fer front a les pujades del lloguer o a qui directament ni s'ofereix renovació. La plataforma Fem Sant Antoni calcula, e n base a les dades estadístiques de l'Ajuntament, que entre el 2017 i el 2019 hi ha 3.500 veïns a qui els venç el contracte de lloguer i sap que, en molts casos, això es traduirà o en una gran pujada o en el que anomenen 'desnonaments invisibles', els d'aquelles persones que es veuen obligades a abandonar el seu pis. Per això, l'entitat ha començat una campanya per localitzar aquests 3.500 veïns. L'objectiu: donar-los assessorament per intentar pal·liar la situació.

"Els veïns podem fer força", recorda la plataforma: "Conèixer els drets que es tenen com a llogaters i, sobretot, treballar en la unió veïnal és una eina clau per aconseguir quedar-se al barri". Els lloguers s'han disparat els últims mesos al barri i ja se situen, de mitjana, en els 12,79 euros per metre quadrat.

540x306 Expulsats de Sant Antoni Expulsats de Sant Antoni

Entre els consells que es donen, en el marc d'aquesta nova campanya veïnal, a les persones que es puguin trobar en aquesta situació hi ha conservar tots els rebuts, no ignorar cap burofax, no deixar entrar a casa cap taxador ni el propietari de l'immoble i tenir el contracte registrat al registre del propietari, entre d'altres. El fullet informatiu que es difón -avui hi ha convocada una iniciativa per distribuir-lo per les bústies del barri- fa un resum dels drets dels llogaters i posa especial èmfasi en la situació en què es poden trobar els veïns que visquin en blocs d'un sol propietari.

La plataforma remarca que la compra d'alguns d'aquests edificis de propietat vertical per part de fons voltor ja s'ha cobrat moltes "víctimes" al barri i assegura que, només en aquests moments, hi ha sis blocs al barri que es troben en aquesta situació: Urgell, 9; Borrell, 56; Borrell, 59; Borrell, 107; Entença, 2, i Manso, 37.

En aquests casos de blocs d'un únic propietari, el fullet informatiu recull algunes actuacions que haurien de fer posar en alerta els llogaters, com ara que s'hagi produït la defunció del propietari i hi hagi nous hereus, que no s'estiguin renovant els contractes d'altres veïns, haver vist tècnics immobiliaris inspeccionant la finca o que la propietat anunciï que s'hi faran obres importants.

Entitats com l'Associació de Veïns de Sant Antoni, el Sindicat de Llogaters, l'ONG de Veí a Veí i el gimnàs Sant Pau, entre d'altres, també participen en la campanya per localitzar els possibles veïns amenaçats d'expulsió. Les associacions de la zona viuen aquests mesos la paradoxa de veure com millores que elles han reivindicat, com la reforma del mercat i la pacificació de carrers com Borrell -es farà dins del projecte de superilla- es poden traduir en un increment de la pressió de preus a la zona i, per tant, en més expulsió de veïns.