"Avui us assenyalarem". La periodista i col·laboradora de l'ARA Mònica Planas ha llegit aquest dissabte el manifest unitari de les diferents institucions pel dia internacional contra la violència masclista en un acte que s'ha celebrat a la plaça Sant Jaume unes hores abans de la manifestació convocada aquesta tarda a la plaça Universitat i que ha comptat amb la presència de dones com l a presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, o la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En el seu parlament, Planas ha volgut dirigir-se a les persones que contribueixen a perpetuar aquest tipus de violència. Per això, ha deixat clar que la violència masclista "no és un problema de les dones", sinó de tothom. "Estem tipes de tanta violència sexual", ha resumit per lamentar que vivim en una societat que encara tolera la violència masclista i, per això, ha començat a assenyalar culpables.

Culpables com els violadors. "No és no sempre i quan sentis no, ni ens toquis. Només un sí és un sí i aquest sí pot ser que no en qualsevol moment", els ha dit. També ha assenyalat als abusadors que, ha dit, utilitzen "una suposada autoritat" per sotmetre les dones en àmbits diversos. Des de la llar fins a la feina. "No teniu cap poder sobre el nostre cos", els ha recordat. Als assetjadors els ha volgut deixar clar que les dones són lliures de decidir amb qui volen estar.

També s'ha referit als maltractadors -en el que va de 2017, set dones han estat assassinades i dues d'elles havien interposat denúncies prèvies de maltractaments- i als còmplices, als que callen o riuen les gràcies als assetjadors. Planas també ha lamentat la complicitat dels presentadors i presentadores de televisió que fan espectacle de la violència masclista i ha criticat als periodistes que asseguren que les víctimes de violència masclista "es moren": "A les dones les maten", els ha remarcat.

Ha criticat, també, els professionals del món audiovisual que "perpetuen tòpics que atempten contra les dones", els professionals de la publicitat que es "recreen en l'estètica del patiment de la dona", els empresaris de l'oci nocturn que utilitzen les dones com a reclam i els professionals que tenen responsabilitats en els casos de violència masclista i que no són sensibles a la realitat social.

"Només nosaltres podem decidir com volem viure i la dona que volem ser", ha conclòs Planas. L'acte ha acabat amb un minut de silenci i un emotiu aplaudiment per a totes les víctimes de la violència masclista. La regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, que s'ha sumat a la concentració, ha remarcat que el manifest d'aquest any té un to d'especial indignació i ha apuntat que tothom té un paper en la lluita contra la violència masclista. L'Ajuntament, de fet, ha presentat aquesta setmana les primeres dades de l'Enquesta de Violència Masclista de Catalunya, que apunten que un terç de les barcelonines han patit algun fet de violència masclista greu al llarg de la seva vida. La ciutat ha engegat aquests dies una campanya per fer visible al corresponsabilitat amb el lema 'Davant la violència masclista, no et pots girar d’esquena'. Avui, per exemple, els maniquís dels aparadors de l'eix comercial de Creu Coberta estan girats d'esquena.

540x306 "La violència masclista no és un problema de les dones" "La violència masclista no és un problema de les dones"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que també s'ha sumat a la concentració ha demanat convertir la lluita contra la violència masclista en una "qüestió de país". La lectura del manifest es feia en una tarima just davant de l'edifici de la Generalitat que aquests dies està tancat i protegit amb tanques.

Segons dades de l'Institut Català de les Dones, l'edat mitjana de les dones assassinades per violència masclista els últims cinc anys és de 44. El 30% de les víctimes del 2017 tenien fills a càrrec. Durant la primera meitat de l'any, s'han presentat 7.914 denuncies per violència masclista, el 82% de les quals en l'àmbit de la parella. Fins a l'octubre, el telèfon d'atenció a les víctimes d'aquest tipus de violència (el 900 900 120) ha rebut 8.300 trucades.