Els xiringuitos de Barcelona diuen que no obriran aquest estiu

Els responsables dels xiringuitos de platja de Barcelona asseguren que no obriran aquest estiu. Així ho ha decidit l'Associació de Xiringuitos de Barcelona, com ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar l'ARA, i durant les properes hores els operadors activaran el mecanisme que els permet renunciar a la temporada per una causa de força major amb la devolució íntegra dels cànons. El tancament dels xiringuitos de la platja de Barcelona suposarà, alerten, la pèrdua de 750 llocs de treball. Però asseguren que no han aconseguit negociar amb el govern municipal un canvi de condicions que els faci possible encarar la temporada.

Des del Gremi de Restauració lamenten que la situació econòmica d'aquest sector de l'hostaleria barcelonina ha anat empitjorant temporada rere temporada, principalment a causa de la venda ambulant. Apunten que l'increment d'aquesta activitat il·legal ha estat exponencial en els últims tres anys i que això ha perjudicat el model de negoci dels xiringuitos de platja, que és deficitari.

Davant d'aquesta situació, l'Associació de Xiringuitos de Barcelona porta mesos negociant amb l'Ajuntament per intentar arribar a un acord sobre les condicions i el pagament dels cànons. A finals del 2019 van presentar una proposta de canvis molt detallada de cara al 2020 en què demanaven el fraccionament del cànon perquè cada any, abans d'obrir, els xiringuitos han de pagar el lloguer per a tota la temporada –des de 100.000 fins a 800.000 euros per xiringuito– sense haver començat a facturar. Asseguren que la resposta de l'Ajuntament va ser una negativa a tot i que quatre establiments van decidir renunciar a les concessions davant la impossibilitat de jugar amb aquestes condicions.

Ara, amb la crisi del coronavirus, es presenta una nova situació que és radicalment diferent de la que es podia imaginar a principis d'any, i els 11 xiringuitos restants han decidit no obrir aquest estiu perquè ho veuen econòmicament inviable. Fa un parell de setmanes, davant la incertesa de si hi hauria temporada o no, van demanar a l'Ajuntament que els tornés els diners que havien pagat pel cànon i van assegurar que, si al final les platges s'obrien, pagarien la part proporcional que els toqués. Diuen que el govern municipal va refusar aquesta proposta i els xiringuitos han decidit agafar-se als plecs que els permeten renunciar a tota la temporada i recuperar la totalitat del cànon.

Des del Gremi de Restauració defensen que han intentat negociar amb el govern municipal però avisen que no estaran "contínuament picant a la seva porta". Per tant, asseguren que, si no hi ha un canvi de condicions, a l'estiu no hi haurà xiringuitos.

D'altra banda, fonts de l'Ajuntament confirmen que s'han mantingut en contacte constant amb el sector i que als xiringuitos que ja havien abonat el cànon se'ls està retornant cada mes la proporció per no poder obrir. La situació un cop s'acabi l'estat d'alarma encara és incerta però asseguren que el govern municipal obrirà la possibilitat d'ajustar el cànon perquè sigui "sostenible" per a totes les parts i es compromet a revisar i avaluar la situació durant les pròximes setmanes.