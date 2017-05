Ofertix acomiada tota la plantilla del portal d’ofertes Groupalia

El portal d’ofertes Groupalia és cada vegada més a prop de la liquidació. Segons ha pogut saber l’ARA, la companyia catalana ha acomiadat pràcticament tots els seus treballadors -només hi manté un tècnic informàtic-, després de començar fa uns mesos una reducció de plantilla. De fet, molts dels empleats s’han assabentat del seu acomiadament a través d’un burofax, ja que Groupalia no els hi ha comunicat directament. La companyia va ser adquirida l’any passat juntament amb Offerum pel grup de compres col·lectives Ofertix, propietat de l’empresari Antonio Alcántara, que a l’estiu també va adquirir LetsBonus. El febrer de l’any passat Groupalia tenia uns 75 empleats.

En el document enviat als treballadors, els comunica que els ingressos del 2016 han sigut inferiors als de l’any anterior, fet que ha obligat la companyia a prendre mesures per “garantir la viabilitat”. En l’últim exercici, Groupalia va facturar set milions d’euros, una reducció del 42% respecte als gairebé 13 milions que va ingressar el 2015. Segons fonts del comitè d’empresa, la companyia encara deu als treballadors tres nòmines del seu salari, la indemnització pels acomiadaments -que pagarà a vint dies per any treballat- i la part proporcional de les seves vacances. Els empleats de Groupalia ja van convocar una vaga a principis d’any per reclamar les nòmines de novembre i desembre i protestar pel trasllat de la plantilla de les oficines a Sant Just Desvern a un “ coworking de baix cost” a Vilanova i la Geltrú, segons admet la mateixa empresa en el burofax. Aquest diari va intentar parlar amb l’empresa, sense èxit.

Els treballadors ja estaven en negociacions amb l’empresa per aquestes reclamacions, però Alcántara no es va presentar al judici perquè estava de baixa per un mal de queixal. El cas també ha sigut denunciat a la Inspecció de Treball.

Deutes amb els proveïdors

Els treballadors asseguren que, com ja van avançar altres mitjans, la companyia arrossega deutes importants amb molts dels seus proveïdors, és a dir, les empreses a qui contracta les ofertes, com agències de viatges i clíniques dentals. En aquest sentit, lamenten que la web continua facturant, ja que el seu volum de feina s’ha traslladat a les altres empreses del grup com LetsBonus i Nice & Crazy.