El Barça serà jutjat per la demana de DIS en el cas Neymar

El Barça seurà al banc dels acusats. Segons ha avançat el diari 'Marca', la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat els recursos interposats pel club, el Santos, l'empresa N & N i la mare de Neymar després que el jutge De la Mata ordenés l'obertura de judici oral per la demanda presentada per l' empresa DIS relacionada amb el traspàs de Neymar al Barcelona.

El club ja no pot presentar més recursos. Ara, queden per resoldre encara els recursos presentats per Josep Maria Bartomeu i Neymar que s'hauran de resoldre en els pròxims dies. Un cop fet, el jutge haurà de fixar la data del judici que hauria de celebrar-se en 2017.

En la sentència, l'Audiència assenyala els arguments pels quals manté l'acusació sobre la mare del jugador, processada pel delicte de corrupció entre particulars, en els següents termes: "Hi nítids indicis de participació delictiva de la investigada (...) com una peça més de la trama presumptament delictiva desbaratada, a partir de la qual es va possibilitar la contractació irregular que presumptament va produir substancials beneficis als principals investigats, en detriment del patrimoni de les entitats querellants ".