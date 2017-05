El Parlament instarà el Govern a personar-se contra CDC en el cas Palau amb els vots d'ERC

ERC es desmarcarà de la posició del Govern i aquest dimecres votarà a favor de les mocions de la CUP i CSQP que insten l'executiu a personar-se contra CDC en el cas Palau. El partit ha reunit de forma urgent l'executiva ampliada a les 8.30, només mitja hora abans que la Mesa del Parlament hagi decidit incorporar a l'ordre del dia del ple el debat sobre el posicionament del Consorci del Palau. La polèmica entre socis de Govern semblava que s'havia tancat aquest passat dimarts quan els republicans van acceptar la posició "unànime" del consell executiu del Govern. El vot d'ERC se suma al de tota l'oposició i, per tant, el Parlament instarà el Govern a canviar de posició i inculpar directament CDC en el cas Palau. El PDECat ha decidit abstenir-se.

El Govern acorda no personar-se contra CDCDurant la reunió al Palau de la Generalitat, alguns consellers d'Esquerra van lamentar la decisió de deixar fora CDC de l'escrit de conclusions del cas Palau. Tot i la "incomoditat" que fonts del partit van reconèixer un cop acabada la reunió, els republicans van acabar acceptant la decisió. Les divergències dins del Govern, que van començar durant el cap de setmana amb declaracions creuades entre la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i el conseller de Cultura, Santi Vila, no van passar desapercebudes a l'Ajuntament, que va reclamar una nova reunió del Consorci - es reunirà el proper 23 de maig-, ni entre els grups de l'oposició, que han forçat les votacions d'aquest dimecres.

Amb els republicans a favor de les mocions que presenten CSQP i la CUP -que es votaran després de la sessió de control al Govern-, i la resta de l'oposició a favor de la tesi de forçar el Govern a personar-se contra CDC, les iniciatives prosperaran i el Parlament instarà formalment la Generalitat a canviar de posició. El PDECat ha decidit no quedar-se sol en el no. Els seus diputats s'abstindran per "lleialtat" amb la decisió que es va prendre en la reunió del consell executiu en la que, recorden, hi havia tots els consellers d'ERC. Fonts del partit també expliquen que l'abstenció servirà per marcar distàncies amb Convergència.

Decisió "unànime" del Consell Executiu

El Consell Executiu del Govern va acordar aquest dimarts quatre punts. Oposar-se a la rebaixa de penes que han pactat Fèlix Millet i Jordi Montull amb la Fiscalia; no oposar-se a cap de les acusacions del fiscal; que el consorci del Palau continuï reclamant "fins a l'últim euro"; i que el Govern actuarà "contra qui sigui per rescabalar fins a l'últim euro". Fonts republicanes afirmen que aquest acord valida que al Parlament es voti aquest dimecres a favor de les mocions de la CUP i de CSQP, que reclamen que el Govern acusi directament Convergència.

El govern espanyol vol mantenir-se "al marge" de la polèmica

L'absència del ministeri de Cultura en la reunió del Consorci del Palau divendres passat va permetre que la posició del Govern (no personar-se) s'imposés a la de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest dimecres des del Congrés dels Diputats, el ministre de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo ha justificat l'absència del representant del govern espanyol a la reunió del patronat del Palau de la Música en què es va decidir no ampliar l'acusació contra Convergència pel saqueig del Palau assegurant que el ministeri no hi va anar "perquè la nostra posició era clara, perquè a l'ordre del dia només es parlava de debat i no de conclusions i perquè sabem que això és una guerra entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, i dins de la Generalitat entre el PDECat i ERC".