El Consell d'Estat responsabilitza Defensa de l'accident del Iak-42

El Consell d'Estat ha responsabilitzat per primer cop el ministeri de Defensa de l'accident aeri del Iak-42 en el qual van morir 62 militars espanyols que tornaven de combatre a l'Afganistan l'any 2003, segons ha publicat el diari 'El País'. El principal òrgan assessor del govern espanyol considera que abans de l'accident es van produir alguns "fets" que haurien d'haver provocat que l'Administració preveiés "l'especial risc" que suposava transportar persones amb aquests avions comprats a països de l'antiga URSS i que necessitaven un manteniment molt rigorós.

"Dit en unes altres paraules –continua el document– s'haurien pogut advertir circumstàncies que haurien conduït els òrgans competents a adoptar mesures orientades a reduir-ne el risc".

Després de llargs litigis judicials, l'Audiència Nacional va arxivar definitivament el procediment penal obert contra sis comandaments militars per un delicte d'imprudència amb resultat de mort. Una de les conclusions d'aquella investigació va ser que la principal causa de l'accident va ser l'esgotament dels militars, que en el moment de l'accident, que es va produir a Turquia, volaven feia més de 22 hores. A més, es reconeixia també que els pilots no havien tingut la formació necessària per afrontar aquestes condicions. El dictamen coincideix amb aquest diagnòstic, però no en condona l'Administració. L'Audiència Nacional va decidir que era responsabilitat de Namsa, l'empresa que va contractar l'Estat per realitzar el vol, mentre que el Consell d'Estat considera que l'Administració tenia l'obligació de comprovar i inspeccionar aquesta activitat.

Després de la publicació del dictamen, les reaccions no s'han fet esperar. El PSOE ha demanat el "cessament fulminant" de Federico Trillo, actual ambaixador d'Espanya a Londres i ministre de Defensa en el moment de l'accident. També han demanat la compareixença de l'actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, ha rebutjat la petició del PSOE i ha defensat que la tasca actual de Trillo "es diferent" de la que tenia fa dues dècades. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha recordat que el cas "ja està substanciat judicialment". De fet, davant les preguntes dels periodistes, el president ha tret importància al cas: "Han fet un dictamen sobre això? No l'he vist", ha dit.

Un "veritable nyap"

José Bono va ser la persona que va substituir Trillo en el càrrec de ministre de Defensa. Segons ha recordat aquest dimarts, quan va intentar investigar el que havia passat va veure que l'intentaven "enganyar" i va haver d'anar ell personalment a l'estat major de la defensa i obrir amb les seves "pròpies mans" un arxiu per descobrir que l'operació va ser un "veritable nyap". Segons ha denunciat, es van produir fins a cinc subcontractacions abans de llogar l'avió que després es va estavellar. A més, diu que es van destinar diners a pagar una prima d'una assegurança que no es va acabar concertant: "Qui es va quedar aquells diners?".

Per altra banda, les famílies de les víctimes han destacat que l'informe del Consell d'Estat dóna suport moral però es pregunten: "Qui demanarà perdó?".