L'oposició critica que Montoro compari la despesa pública amb una "borratxera" i titlla els comptes d'"antisocials"

Tot i que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha presumit aquest dimecres d'impulsar la despesa pública en els pressupostos de l'Estat, els partits de l'oposició d'esquerres, que defensaran aquesta tarda les seves esmenes a la totalitat, han criticat el comptes que consideren "antisocials" i han burxat en l'afirmació de Montoro que compara la despesa pública amb una borratxera.

PSOE

El portaveu econòmic socialista, Pedro Saura, ha denunciat que els comptes contenen "una de les despeses socials mes petites dels països desenvolupats". A més, ha criticat la comparació de la despesa social "amb anar de copes i emborratxar-se com va fer el president de l'Eurogrup". Per això, ha dit: "No podem estar d'acord amb una política social que fa que no arribi a la societat la recuperació".

Podem

La portaveu parlamentària de Podem, Irene Montero, ha anat més enllà i ha considerat que "per a borratxera, la que s'han 'fotut' el PP a costa dels diners dels contribuents". També ha considerat els pressupostos poc socials. "l PP presenta uns pressupostos on la despesa publica en educació cau al nivell més baix des de fa 20 anys", ha denunciat. En la mateixa línia, el seu company de grup parlamentari a En Comú Podem Josep Vendrell ha afirmat que són uns pressupostos "antisocials" que "venen fum per a Catalunya".

ERC

El portaveu d'ERC, Joan Tardà, ha denunciat l'"espoli" que suposen els comptes per a Catalunya i ha assegurat que Montoro és "políticament molt cínic". Segons ell, el ministre posa "unes molles sobre la taula i avisa que no ens embafem". A més, ha dit, són "la radiografia d'una mentida que manté les retallades.

PDECat

El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha considerat que són uns pressupostos "continuistes" que confirmen que el PP encara governa "com si tingués majoria absoluta". Per això, ha dit, es posa de manifest la "irrellevància de Ciutadans". Finalment, Campuzano ha denunciat que els comptes "són el certificat de defunció de l'operació diàleg", perquè no contenen cap resposta per a Catalunya.

Ciutadans

En canvi, el portaveu econòmic de Ciutadans, Toni Roldán, que ja havia anunciat el seu suport als comptes, s'ha dedicat a presumir sobre la influència que han tingut en els comptes, i ha considerat que suposen un "canvi de rumb" que beneficia a les "classes treballadores" espanyoles.