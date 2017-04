El PDECat posa en marxa l'elaboració del seu codi ètic

El PDECat ha posat en marxa aquest dilluns els treballs per el·laborar el seu propi codi ètic. La coordinadora general, Marta Pascal, ha anunciat que ja ha encarregat a la comissió de qualitat democràtica del partit -presidida per Xavier Trias- que comenci els treballs per redactar un codi ètic que la formació voldria aprovar en l'últim consell nacional abans de l'estiu o, com a molt tard, al setembre.

En roda de premsa, Pascal ha defensat que aquests treballs comencin quan abans millor perquè "és important" que un "partit com el PDECat que vol fer les coses d'una altra manera" pugui disposar d'un codi de bones pràctiques. Pascal ha explicat que el punt d'origen és el que ja marquen els estatuts, i que l'objectiu és "generar una cultura democràtica intensa" dins del partit.

Pel que fa a la campanya pel referèndum -que el PDECat va començar al març amb un acte de suport als encausats del 9-N-, Pascal ha explicat que properament presentaran en roda de premsa el pla de treball un cop el partit va nomenar recentment Montse Candini per dirigir la campanya. "M'imagino un maig, juny, juliol més intens", ha explicat Pascal. Tal i com explica l'ARA, la campanya unitària de partits i entitats s'ha ajornat fins al maig.

Preguntada per les declaracions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en les que afirmava que el Govern té un pla per a fer efectiu el referèndum encara que no sigui pactat, Pascal ha assegurat que ella no té informació perquè no forma part del Govern. La coordinadora general ha subratllat, però, que el compromís perquè aquest referèndum es pugui fer "és molt clar". Com el president de la Generaltiat, Carles Puigdemont, Pascal també ha demanat una alta participació.