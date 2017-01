El PP inclou per primer cop en el seu ideari el veto explícit al referèndum

El PP ja té a punt quines han de ser les línies mestres del partit a nivell territorial durant les pròxims anys. I per primer cop té intenció d'incloure en l'ideari del partit el veto explícit a la celebració d'un referèndum a Catalunya. La ponència territorial dels populars, que es va preparar a Barcelona el passat 17 de desembre amb la visita de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, assevera que "no té cabuda al nostre país, en la nostra Constitució i en el nostre ordenament jurídic, un referèndum d'autodeterminació".

Es tracta del primer cop que el PP portarà al congrés una ponència territorial. Fins ara en tenia prou amb una ponència política. En el congrés del 2012, els populars van subscriure un text en què, a grans trets i amb un vocabularis enrevessat, negaven el dret a decidir. "No hi ha un dret inalienable de subjectes col·lectius 'nacionals' definits a priori com reivindiquen els diferents sobiranismes identitaris sota la fórmula de l'autodeterminació", van incloure en el seu ideari.

Defensa de l''operació diàleg'

La ponència territorial que es portarà ara al congrés del PP, coordinada pel vicesecretari nacional de partit, Javier Arnenas; i amb el cap de files dels populars catalans, Xavier García Albiol, i el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, de ponents, defensa l'estratègia de l''operació diàleg' del govern de Mariano Rajoy i defensa com a solució al procés la reforma del sistema de finançament autonòmic.

Ara bé, una reforma de sistema de finançament autonòmic que en cap cas es negociï de forma bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol. De la mateixa manera que Rajoy defensa aquest dilluns en una entrevista al 'Faro de Vigo', la ponència territorial del PP defensa que la reforma " s'abordi amb la participació i la responsabilitat de tots" perquè, a grans trets, mantingui la fórmula del 'cafè per a tothom' amb una negociació multilateral.

"La reforma ha de garantir els principis d'autonomia, coordinació i corresponsabilitat fiscal, així com la solidaritat i l'igualtat", assenyala, recordant que s'ha de garantir una "oferta bàsica de serveis essencials igual per a tots els ciutadans, independentment del seu lloc de residència i, per tant, amb igualtat d'oportunitats en termes d'accessibilitat i de qualitat".

En aquest sentit, proposen que la tribuna per debatre la reforma del sistema sigui la conferència de presidents autonòmics prevista per al 17 de gener i en la qual el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no té intenció d'assistir.

Consens per a la reforma de la Constitució

Per primer cop en una ponència, el PP també obre la porta a la reforma de la Constitució. Ara bé, amb moltes limitacions. Com ja ha anat avançant Rajoy, reclamen consens "tant en el punt de partida com en l'horitzó d'arribada" i creuen que és suficient amb una tímida reforma que acabi a les Corts i no es pregunti als ciutadans en referèndum.