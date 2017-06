Santamaría: "El govern espanyol no és d'anunciar, és d'actuar, i quan ho hagi de fer, ho farà"

El Govern ha fet saber avui la intenció que té d'anunciar la data i la pregunta del referèndum aquest divendres, i la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha trigat poques hores a respondre. "El govern espanyol no és d'anunciar, és d'actuar, i quan hagi d'actuar, ho farà", ha avisat. En un acte amb empresaris del sector logístic, Santamaría ha retret a l'executiu català que cada vegada està més "sol", un fet que fa, ha dit, que es torni "més radical".

La vicepresidenta ha posat d'exemple el missatge que el portaveu de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha enviat als diputats del seu grup perquè assisteixin de manera "inexcusable" a l'acte de divendres, per demostrar que el Govern està "sol". I en aquest sentit, l'ha convidat a reflexionar "si són tants els que els acompanyen", perquè creu que el mateix Govern ha de portar "obligats" als membres de l'executiu i diputats sobiranistes.

"Quan a dins i fora els diuen que aquest no és el camí, més afany hi posen", ha criticat la vicepresidenta, que ha afirmat que el rumb que ha emprès la Generalitat "no porta enlloc". I, en aquest sentit, ha advertit que encara que anunciïn la data i la pregunta del referèndum "les vegades que vulguin i l'ajornin els cops que vulguin", la consulta "no se celebrarà".

Santamaría també ha tret pit de la unitat que, ha dit, hi ha amb la resta de partits de l'Estat a l'hora de posicionar-se en contra del referèndum. De fet, ha explicat que la proposta que la mateixa vicepresidenta va fer al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, d'anar al Congrés a exposar la seva proposta de referèndum, havia estat "consensuada" amb el PSOE i Ciutadans.

La vicepresidenta del govern espanyol ha fet aquestes declaracions just abans de començar el Saló Internacional de la Logística (SIL) a l'estació de França, on també ha intervingut per posar en valor les inversions que l'executiu espanyol fa a Catalunya. I en aquest sentit, ha reiterat que el territori català és el primer en nombre d'inversions en infraestructures i ha anunciat que al juliol es podrà "inaugurarà" l'autovia A-14 entre Lleida i Rosselló, a més dels 400 milions que ha assegurat que invertirà pel tram entre Terrassa i Granollers de la B-40 i el restabliment de les obres de l'estació de la Sagrera.

En l'acte també hi ha assistit la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que no ha desaprofitat l'ocasió per posar en valor les decisions que es "prenen des del territori", ja que considera que és així com les coses "funcionen bé". I ha acabat la seva intervenció deixant clar que la societat catalana té molt "clar" quins són els seus projectes, cosa que fa que Catalunya sigui "imparable".