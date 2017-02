Santamaría insisteix en l''operació precinte': "Quan es vulnera la legalitat, es restitueix"

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistit aquest dijous en l'avís que ahir va llançar l'executiu i ha afirmat que "quan es vulnera la legalitat, es restitueix". A més de convidar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se sumi al diàleg, ha subratllat que el pla de l'executiu per frenar aquesta possible convocatòria és vetllar pel compliment de la llei.

En una roda de premsa al Congrés, Sáenz de Santamaría ha assegurat que "el principal pla" del govern espanyol és "treballar perquè imperi la democràcia, el sentit comú i el respecte a la llei". "Nosaltres fem una crida al sentit comú i a la legalitat, perquè aquest és el marc de la nostra democràcia", ha dit.

Després de demanar "seriositat" i "sentit comú", Sáenz de Santamaría ha recordat tant a la Generalitat com als dirigents catalans que el "respecte a la llei és el respecte a la democràcia". "I aquest respecte ha d'estar per sobre d'altres consideracions", ha emfatitzat.

En aquest sentit ha indicat que en aquesta legislatura s'ha de treballar per a l'estabilitat i ha afegit que el diàleg i la moderació són "claus" per resoldre qualsevol assumpte. I ha reiterat que quan no es compleix la llei el que s'obre és el "marge a l'arbitrarietat" i al fet que es puguin veure "perjudicats" els drets dels ciutadans.

Després de ser preguntada sobre si el govern espanyol té un pla contra el referèndum que inclou mesures concretes com precintar col·legis electorals, la vicepresidenta ha dit que "tothom" ha de respectar la llei i que "quan es vulnera la legalitat, es restitueix".

"El pla és sempre complir la llei i respectar els drets fonamentals, i treballar per Catalunya", ha abundat. En la seva opinió "ningú està per sobre de la democràcia" i al govern espanyol li correspon "defensar-la i garantir l'estabilitat".

Per això ha convidat de nou Puigdemont a "rectificar" i sumar-se al "diàleg territorial" perquè tenen "temes molt importants" en els quals treballar, com el finançament autonòmic. "El diàleg no és una operació, és una convicció", ha emfatitzat.

Davant el fet que JxSí hagi demanat la seva compareixença al Parlament català per donar compte de les mesures coercitives que té previstes el Govern per evitar el referèndum, Sáenz de Santamaría ha admès que li crida "poderosíssimament" l'atenció el fet que Puigdemont no vagi a la cambra a explicar "les declaracions" del jutge Santiago Vidal.

Al seu entendre, si tan "àvids" estan de compareixences que comencin per les seves. En concret, JxSí ha registrat al Parlament una petició de compareixença perquè la vicepresidenta acudeixi a la comissió d'Afers Institucionals per donar explicacions sobre l' 'operació precinte'.