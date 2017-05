Susana Díaz afirma que "ser revolucionari és disposar del BOE per millorar la vida de la gent"

La ciutat de València ha rebut a Susana Díaz entre llamps i trons, potser contagiada pel clima enrarit que viu el PSPV, dividit entre els partidaris de Susana Díaz, amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al seu capdavant; i els seguidors de Pedro Sánchez, qui al País Valencià van superar amplament a la dirigent andalusa en la recollida d'avals.

A més de Puig, i a tres dies de la celebració de les primàries que han d'escollir al nou secretari general del PSOE, Díaz ha comptat amb el suport de l'històric dirigent socialista, Ciprià Ciscar, la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, o dels alcaldes de Mislata (Horta Sud), Carlos Bielsa o l’alcaldessa d’Algemesí (Ribera Alta), Marta Trenzano.

La pluja ha reduït el públic previst al Parc de Capçalera de la ciutat del Túria, un oratge poc acollidor que la dirigent andalusa ha intentat combatre amb un discurs enèrgic de 50 minuts.

La dimissió de Sánchez "no va ser un colp d'estat"

Abans de la dirigent andalusa, a qui Ximo Puig ha defensat fermament, el president de la Generalitat Valenciana ha assegurat que la dimissió de Pedro Sánchez "no va ser un colp d’estat. La difusió d'eixa idea ha estat la gran estafa que s’ha instal·lat en els mitjans de comunicació".

Puig ha tancat la seva intervenció defensant que "l'Espanya de Susana és l’Espanya plural i federal. Sinó fos així, jo no li donaria suport".

Record per a Carme Chacón

Davant els seus seguidors, Díaz ha evocat la figura de Carme Chacón, i, a l’igual que Ximo Puig, ha assegurat que la catalana es trobaria avui amb ella, fent-li costat. També ho ha fet amb Ernest Lluch, a qui Díaz ha elogiat "per fer possible la sanitat pública".

A l’igual que durant tota la campanya de primàries, Díaz ha reivindicat l'essència socialista, "la que té 140 anys d’història, la d'un partit que si s'alça és suficientment fort per alçar Espanya”.

La presidenta andalusa també s'ha queixat que porta setmanes “justificant que m’agrada guanyar, i no ho vaig a fer més, perquè si vull guanyar és per ajudar a la gent més vulnerable d’aquest país. Com deia Ramón Rubial, ser revolucionari és utilitzar el BOE per elaborar lleis, i jo vull ser útil així”.

Díaz no ha defugit la qüestió territorial, i ha assegurat que vol ser la secretaria general “d’una Espanya federal e inclusiva". Això sí, ha remarcat que als socialistes "el que ens emociona són les persones i no la terreta".