Es complica el panorama judicial per al PP: el jutge atribueix tres delictes al president de Múrcia

L'instructor del cas Púnica, el jutge de l'Audiència Nacional Eloy Velasco, ha dictat una interlocutòria en la qual conforma la peça relativa a les activitats de la trama a Múrcia i atribueix la possible comissió dels delictes de frau, suborn i revelació d'informació reservada al president de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, i altres cinc a la senadora del PP Pilar Barreiro.

En una interlocutòria donada a conèixer aquest dilluns, el titular del jutjat central d'instrucció número 6 acorda la formació de la peça III de l'operació Púnica relativa a les suposades irregularitats a Múrcia i dirigeix el procediment contra 22 persones.

La presumpta activitat criminal del president murcià estaria relacionada, segons Velasco, per suposadament concertar amb empreses d'Alejandro de Pedro per arreglar contractes de formació en la conselleria d'Educació amb la finalitat de realitzar, en realitat, treballs particulars de reputació a internet i xarxes socials per reformar la seva imatge de cara a la seva postulació com a president de Múrcia.

En el cas de la també exalcaldessa de Cartagena, Velasco li atribueix els delictes de frau, malversació de diners públics, suborn, prevaricació continuada i revelació d'informació reservada per igualment concertar amb empreses de De Pedro per arreglar futures adjudicacions en contractes públics de formació de la conselleria d'Educació, així com per presumptament sufragar amb diners públics previstos per a campanyes de publicitat de turisme a Cartagena feines particulars com la creació d'un diari digital en aquesta ciutat que emetés informacions favorables, així com els honoraris d'un periodista.

Respecte dels dos anteriors, el jutge assenyala que com que es tracta d'una senadora (l'enjudiciament correspondria al Tribunal Suprem) i del president de la Regió de Múrcia (l'enjudiciament correspondria al Tribunal Superior de Justícia de Múrcia) ha de demanar el permís oficial, tant del Senat com de la Comunitat de Múrcia.