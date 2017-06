Els comuns cridaran a la participació pel referèndum

Els comuns faran campanya per la participació al referèndum que el Govern planteja, ja sigui vinculant o no. Tal com va avançar l'ARA, l'espai de l'esquerra alternativa validarà "la via unilateral" com un "acte de protesta". Aquest diumenge, el secretari d'organització de Catalunya en Comú, Xavi Matilla, ha insistit que els comuns estaran en qualsevol mobilització vinculada a la voluntat majoritària d'exercir el dret a decidir. En una entrevista a Europa Press, ha explicat que no només hi estaran, sinó que "en coherència, cridaran a la participació".

De totes maneres, ha deixat clar que primer volen veure el que proposa el Govern i "com concreta el seu full de ruta". Matilla ha explicat que els comuns treballen per aconseguir que el referèndum sigui efectiu, al marge que sigui unilateral o no. "Si no és efectiu i es tracta d'una mobilització que està alineada amb el dret a decidir, serà la seva decisió. Però la seva efectivitat correspon al Govern treballar-la i fer-la real", ha explicat afegint que no comparteix el fet que el Govern es posi dates límit per fer la consulta.

Matilla creu que un dels errors que han comès els defensors del dret a decidir és posar-se fronteres polítiques i "menysprear aquelles persones que estan convençudes del dret a decidir i que pot ser que votin que no". I en aquest sentit, ha rebutjat l'adjectiu d'ambigus que se'ls ha posat en reiterades ocasions. Per Matilla, als comuns els uneix una visió de l'Estat democràtic, plurinacional i que reconegui que Catalunya és una nació, i volen respectar que entre les seves files hi hagi favorables i contraris a la independència.

El secretari d'organització de la nova formació dels comuns també ha demanat al Govern que doni "les màximes garanties jurídiques" als col·legis electorals perquè "cap ajuntament ni cap funcionari públic es vegi en la situació de prendre una decisió que generi inseguretat jurídica". Si no s'aconsegueixen aquestes garanties, Matilla ha avisat que serà "difícil" que puguin obrir.