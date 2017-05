El Castor podria haver causat un terratrèmol de 6,8 graus

Tres anys després de la clausura del magatzem de gas Castor, el govern espanyol finalment té a les seves mans l'informe dels experts del Massachusetts Institute of Technology (MIT) i la Universitat de Harvard sobre els terratrèmols que van portar al tancament provisional de la planta. I l'informe, segons ha avançat el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, és molt clar: Castor va provocar els milers de sismes de fins a 4 graus a l'escala de Richter a les terres de l'Ebre. Els experts del MIT critiquen que els estudis previs a la construcció del magatzem de gas, duts a terme pel gegant empresarial ACS, fossin incomplerts.

Nadal ha contraprogramat la roda de premsa prevista al ministeri d'Energia pels experts del MIT i ha anunciat les esperades conclusions de l'informe als passadissos del Congrés. " El magatzem no tornarà a funcionar", ha deixat clar, sense voler atacar ACN i penjant-se la medalla, des del govern espanyol, d'haver aturat a temps el funcionament de Castor. Ha evitat avançar-se sobre si s'ha de desmantellar el magatzem de gas, aturat des del 2015. Segons els experts, el millor ara mateix és no fer-hi res: ni posar ni treure gas.

La falla d'Amposta es va moure

L'informe conclou, a diferència de tots els anteriors realitzats per diferents organismes de l'Estat, que la falla d'Amposta es va moure i que les terres de l'Ebre haurien pogut arribar a patir un terratrèmol de fins a 6,8 graus a l'escala de Richter si el magatzem de gas hagués continuat obert. Seria un sisme que hauria produït destrosses molt importants i fins i tot hauria pogut provocar morts.

Per què els estudis anteriors no ho van predir? Els experts del MIT i Harvard, que han dedicat un any i mig en elaborar l'informe -que ha costat 600.000 euros-, posen en dubte els estudis preliminars, però eviten carregar durament contra ACS perquè creuen que els estàndards no eren suficients. En conclusió: creuen que era impossible predir el que hauria passat i que caldria que l'Estat actualitzés tots els estàndards perquè casos així no tornin a passar.

15 milions d'euros l'any de manteniment

Només mantenir el magatzem obert costa a les arques de l'Estat fins a 15 milions d'euros, als que s'ha de sumar el pagament de 1.350,72 milions d'euros en concepte d'indemnització a Escal UGC, filial d'ACS, propietat de Florentino Pérez. En total es tracta d'un total de 95 milions d'euros l'any, segons ha assenyalat el govern espanyol. L'exministre d'Indústria, José Manuel Soria, es va comprometre a tancar el magatzem un cop els experts internacionals confirmessin les relació amb els sismes, cosa que finalment han fet tres anys després.