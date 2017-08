El pregó de les festes de Gràcia: "Turistes, us estimem, però no us pixeu als carrers!"

"Hola, turistes. Us estimem, però no us pixeu als carrers!". Aquesta és la petició que els pregoners de la festa major de Gràcia han dirigit als turistes que avui esperaven, gairebé com un veí més, que comencés la festa. Els encarregats de llegir el pregó han sigut el presentador gracienc Roger de Gràcia i l'actriu Agnès Busquets, àlter ego de l'alcaldessa Ada Colau a Polònia. "Que no ho veus que cada vegada hi ha més gent de fora al barri?", ha demanat Busquets a un Roger de Gràcia desorientat perquè la seva companya s'ha dirigit al públic també en anglès. "Sí, és veritat que venen molts turistes. Siguem educats", ha respost el presentador, abans de carregar contra els visitants foranis: "Hola, turistes, casa meva és casa vostra, si és que aquí encara algú hi pot tenir casa amb els preus que tenen des que les compreu vosaltres".

Els pregoners també s'han pres la llibertat de regalar als turistes un parell de consells: "No barregeu cafè amb llet i sangria, que us agafaran cagarrines", ha dit Busquets. "Samarretes! Poseu-vos-les. No volem veure els vostres mugrons rosats socarrats!", ha afegit Roger de Gràcia, que també ha recomanat als turistes anar més enllà d'Antoni Gaudí i visitar, per exemple... "Lleida!". "Que no és que no vulguem que vingueu, però una mica d'organització, que la cosa se'ns està descontrolant massa", ha precisat el presentador, que amb un to menys bromista ha afirmat que "potser s'ha de començar a afrontar el problema". "Que ja s'estan fent coses, però potser cal fer-ne més", ha reivindicat.

'Typical Gràcia'

A banda d'assegurar-se que els turistes es comportarien com cal, els pregoners han fet broma sobre alguns dels aspectes més 'typical Gràcia'. Que si al barri hi ha "355 supermercats bioecològics", que si ha aparegut un nou supermercat Consum... o l'eterna pregunta al barri –útil per detectar un veritable gracienc–: "El carrer Torrent de l'Olla puja o baixa?" (Resposta correcta: baixa).

Roger de Gràcia i Agnès Busquets també han donat les gràcies pel privilegi de llegir el pregó número 200 de les festes del barri. "Sense desmerèixer els anteriors pregons, però és que avui en fem 200! 200 pregons i 200 festes! Que les primeres gracienques anaven amb enagos i ara ja anem amb 'shorts'", ha reivindicat l'actriu. Els dos pregoners han coincidit, això sí, que després de 200 anys, tot i la presència de la nova espècie -l'home turista, en podria ser el nom científic– la festa manté intacte, encara, el seu esperit. "La festa sou vosaltres, veïns; un aplaudiment fort per a tots!", ha conclòs Roger de Gràcia.

Comencen així set dies (i set nits) de celebracions que s'allargaran fins al 21 d'agost, amb més carrers guarnits que mai –22, dos més que l'any passat–. Els nous carrers engalanats seran el carrer Jesús i el carrer Maspons. A més, la façana de la Casa de la Vila llueix el seu propi guarniment, que commemora el bicentenari. Es calcula que durant aquests dies més de dos milions de visitants recorreran els carrers de Gràcia, una massificació que els veïns ja han començat a intentar contrarestar. L'últim moviment, una festa major de primavera pensada per a la població autòctona del barri.