L'Ajuntament es veu forçat a retirar una instal·lació del festival Llum BCN al Fossar de les Moreres

El Fossar de les Moreres de Barcelona s'ha llevat aquest matí amb un escenari peculiar. Més d'una desena de carretons de la compra plens de totxos omplien el pati que commemora les víctimes del setge de 1714. Es tractava d'una exposició dissenyada per estudiants de la Facultat Belles Arts de la Universitat Autònoma de Barcelona, que l'Ajuntament havia programat en el marc del festival Llum BCN per celebrar la festa major d'hivern de la ciutat. Però després de rebre queixes per l'ubicació de l'exposició, a primera hora de la tarda l'Ajuntament s'ha vist obligat a retirar els carretons. A les 16.30 aproximadament, una brigada de l'Ajuntament ha iniciat la retirada de l'exposició.

Tal i com apunta el programa d'actes de les festes, l 'obra es titula "foc de llar" i vol representar "els nuclis familiars establerts en un espai físic que han deixat d'existir". A la fitxa d'informació s'explica que el foc "ens permet crear un lloc propi a l'exterior, allà on el fred no és present [...] mentre els nostres ulls extasiats es perden en el flux continu de les flames".

En aquest sentit, el carretó de supermercat representa "el triomf consumista", ja que es defineix pel que conté. Alhora, l'obra vol representar l'abandonament del sistema i el foc com "resposta simbòlica" a la lluita per "mantenir el caliu de la llar que compartim". És per això que els carretons s'encendran amb foc quan es faci fosc (de les set de la tarda a mitja nit), per representar el "foc de la llar".

És una autèntica vergonya la política de memòria de l'Ajuntament de Barcelona. pic.twitter.com/ULgnK6ZBij — Marc Borràs Batalla (@BorrasBatalla) 11 de febrer de 2017

L'exposició ha generat crítiques cap a l'Ajuntament de Barcelona a les xarxes socials, de manera similar a les que va generar l'exhibició de l'estàtua de Franco decapitat al Born que el consistori va acabar retirant. Els autors de l'obra han comptat amb el suport del grup de recerca de la Universitat de Barcelona BRAC (Barcelona:Recerca, Art i Creació).